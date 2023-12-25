При цьому роздають найповніше видання гри з усіма доповненнями та іншими поліпшеннями.

The Outer Worlds від Obsidian стала новою безкоштовною грою в рамках новорічної роздачі в магазині Epic Games Store. При цьому роздають Spacer's Choice Edition – найповніше видання гри з усіма доповненнями та іншими поліпшеннями.

Додати Outer Worlds до своєї бібліотеки можна до 18:00 за Києвом 26 грудня, тому поспішіть. Який тайтл буде безкоштовним наступним, невідомо.

The Outer Worlds – що потрібно знати про гру

За жанром, це науково-фантастична рольова гра з видом від першої особи від творців Fallout New Vegas і оригінальної Fallout. Гра вийшла в 2019 році, критики оцінили її в 85 балів зі 100.

У RPG іграх сюжет завжди займав одну з найважливіших ролей, і в The Outer Worlds з цим все чудово. Гравець бере на себе роль пасажира космічного корабля, що вийшов з кріосну, відправленого до новоствореної колонії Альціон на околиці Галактики. Після пробудження, гравець потрапляє в центр масштабної змови, розкрити і зруйнувати який під силу тільки йому.

У розробці також знаходиться сиквел гри. Поки про неї мало що відомо, за винятком того, що вийде вона тільки на ПК і консолях Xbox.

У конкурентів з Steam прямо зараз проходить великий зимовий розпродаж, яку заведено вважати найбільшою в році. Baldur's Gate 3, Elden Ring, Cyberpunk 2077 та інші тайтли доступні зі зниженим цінником.

А культовий "Сталкер" отримав масштабну модифікацію з новим сюжетом та локаціями. Її дії розгортається через деякий час після подій "Поклику Прип'яті".

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