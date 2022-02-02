NPC врятував користувача від значної втрати часу.

Відкритий світ і симуляція життя в The Elder Scrolls V: Skyrim часто призводять до цікавих ситуацій. Наприклад, раніше один з гравців показав, як велетень допоміг йому розправитися з ворогами. А нещодавно не менш дивовижною історією поділився відвідувач форуму Reddit під псевдонімом Poziedon. Він розповів, що стражник врятував його від дракона, але сам при цьому загинув. В якості подяки користувач влаштував NPC почесні похорони.

Читайте такожЕнтузіаст придумав, як зробити Skyrim нескінченною грою – він додав тисячі квестівЗа словами Poziedon, він зустрівся з драконом і ледь не загинув у сутичці. У вирішальний момент до бійки приєднався стражник. Відважний воїн атакував противника і врятував користувача від загибелі. Однак допомога вартувала неігровому персонажу життя.

Poziedon розповів, що в разі смерті йому довелося б завантажувати збереження, зроблене півгодини тому. Тобто користувач втратив би значну частину прогресу. В якості подяки гравець влаштував стражнику справжній похорон. Він помістив тіло мертвого персонажа на дерев'яні бруски і організував спалення. Таким способом Poziedon вшанував пам'ять NPC в дусі старих традицій.

Коротко про The Elder Scrolls V: Skyrim

Це легендарна екшен-RPG, яка вийшла десять років тому. Нещодавно вона отримала ювілейне видання з різними добавками.

Сюжет гри розповідає про протистояння дракону Алдуїну. Він збирається знищити світ, а зупинити монстра здатний тільки головний герой.

У проекті можна виконувати завдання, битися, прокачувати персонажа, зводити власний будинок, збирати екіпіровку і так далі.

Вас також можуть зацікавити новини: