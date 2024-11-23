Пірати змогли зайти в Microsoft Flight Simulator 2024 раніше, ніж деякі журналісти.

Хакери змогли зламати Microsoft Flight Simulator 2024, це цікаво тим, що авіасим не працює без доступу до інтернету і серверів Microsoft.

Реліз-група Online-fix якось змогла обійти перевірку ліцензії гри і тепер пірати можуть напряму качати матеріали гри прямо з серверів Microsoft. Особливістю Microsoft Flight Simulator 2024 є те, що на комп'ютері гра займає всього 50 ГБ, а всю відтворену планету Земля в масштабі 1:1 авіасим довантажує з хмари. Реальний же обсяг гри, за запевненнями розробників, становить близько 2 мільйонів гігабайт.

Раніше ми розповідали, що реліз Microsoft Flight Simulator 2024 обернувся повною катастрофою. Розробники не розрахували потужність серверів і недооцінили популярність гри, що призвело до того, що більшість гравців просто не могли зайти в гру. Проблему з доступом до гри було вирішено тільки через три дні після релізу

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Нагадаємо, що раніше в мережі опинився білд Assassin's Creed Mirage для розробників без Denuvo. Як він з'явився у хакерів - невідомо.

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