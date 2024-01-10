У невеликому, але наочному ролику можна оцінити різні локації, в тому числі Рейвенхольм.

Більшість геймерів вже практично забуло, що колись давно компанія Valve обіцяла випустити третій епізод Half-Life 2. Втім, легендарна серія шутерів продовжує жити. Частково за рахунок VR-технологій (Half-Life: Alyx) і багато в чому завдяки модерам. Останні минулого літа представили Half-Life 2 RTX – ремастер культового шутера 2004 року.

Трейлер оновленої легенди показали на CES 2024. З просуванням проєкту модерам допомогла NVIDIA – разом з новими відеокартами в рамках презентації "зелених" був показаний другий відеоролик. У ньому можна оцінити оновлену графіку HL2 RTX і різні локації, в тому числі Рейвенхольм.

Створенням проєкту займається Orbifold Studios, досвідчена команда модерів, відома за Half-Life 2 VR і Half-Life 2: Remade Assets. Процес ремастерингу описується так: автори повністю перезбирають матеріали з PBR, освітлення, додають додаткову геометрію, трасування променів, DLSS 3, Reflex і RTX io.

Зазначається що якість ремастера помітно відрізняється від оригіналу 2004 року – в тому ж Рейвенхольмі стало в 8 разів більше полігонів в порівнянні з оригінальною Half-Life 2, а кількість полігонів у монстрів збільшено чи не в 30 разів (з 4200 до 75 590). Різницю також можна побачити в освітленні, ефекти-світлотіні, текстурах і т. д.

RTX-ремастер Half-Life 2 створюється за підтримки NVIDIA, проте сама Valve не має відношення до розробки. Дата виходу проєкту невідома – поки що гра знаходиться на ранній стадії.

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