За словами репортерів, це саме той проект, якого заслуговують фанати.

Сьогодні, 8 грудня, спала заборона на публікацію попередніх оглядів Diablo 4. Провідні західні видання і блогери опублікували ролики зі своїми враженнями і поділилися новими геймплейними кадрами.

Журналісти навперебій хвалять майбутню гру Blizzard Entertainment. За словами критиків, проект вийшов гідним очікування фанатів. В цілому репортери провели в Diablo 4 12 годин і висловили бажання витратити більше часу на проходження.

Вони відзначили похмуру атмосферу, яка відповідає канонам серії. Не менше хвалебних слів дісталося сюжету за подачу і розвиток подій. Ще журналісти згадали кастомізацію, окремі геймплейні рішення та дизайн локацій.

У роликах репортери і блогери показали створення персонажа з можливістю детально налаштувати зовнішність. Користувачі вільні вибирати варіанти обличь, зачіски, татуювання, колір волосся і багато інших елементів. Битви теж присутні на відео: на початку проходження всі герої слабкі і ледь справляються зі жменькою ворогів. Але далі в справу вступає прокачування і вибір свого стилю бою.

Нагадаємо, вчора датамайнер Aggiornamenti Lumia покопався в файлах Microsoft Store і дізнався, що Diablo 4 вийде 5 червня. Найімовірніше, офіційно дату оголосять на The Game Awards 2022 цієї ночі.

Коротко про Diablo IV

Це продовження знакової серії екшен-RPG від Blizzard Entertainment. Сюжет в грі присвячений боротьбі з Ліліт, прародителькою людства і дочкою Мефісто. Вона отримала свободу і збирається поневолити весь Санктуарій.

Diablo IV відзначиться відкритим світом, який включає більше 150 підземель, випадкові події і безліч квестів. Для подорожей локаціями можна використовувати їздових тварин.

Прокачування персонажа і видобуток якомога кращої екіпіровки — це головні цілі в Diablo IV, як і в попередніх частинах.

У грі реалізований мультиплеєр і кооператив — як мережевий, так і за одним екраном.

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