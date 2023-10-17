Це стосується Call of Duty та інших популярних франшиз.

Геймери та ЗМІ помітили, що в магазині цифрової дистрибуції Steam різко зросла вартість ігор видавця Activision Blizzard. Це стосується низки "дешевих" регіонів, включаючи Аргентину, Туреччину та Україну.

Стрибок у цінах значний – деякі ігри подорожчали на 250%. З чим пов'язано це подорожчання, видавець пояснень не дав. Деякі припустили, що ціни лише були скориговані з урахуванням курсу валют різних країн.

Деякі ігри, які подорожчали в українському Steam:

Call of Duty: Black Ops II – 2035 грн замість 1608 грн

Call of Duty: Black Ops III – 2035 грн замість 1608 грн

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011) Bundle – 3053 грн замість 2412 грн

Prototype II – 1375 грн замість 1072 грн

Crash BandicootN. Sane Trilogy – 1357 грн замість 1149 грн

Crash Bandicoot 4: It's About Time – 1357 грн замість 1239 грн

Spyro Reignited Trilogy – 1357 грн замість 1149 грн

Для порівняння: в Туреччині CoD: Modern Warfare III Bundle подорожчав зі 139 лір до 2339 лір, а в Аргентині за бандл й зовсім просять 36 000 песо замість 1560 песо.

Відео дня

Очікується, що найближчим часом тайтли, які подорожчали в різних регіонах Steam, з'являться в каталозі підписки Xbox Game Pass. Напередодні Microsoft нарешті закрила угоду з купівлі Activision Blizzard.

Також підтверджено, що свіжі релізи Activision Blizzard на кшталт Diablo 4 і Call of Duty: Modern Warfare 3 теж з'являться в Game Pass, але не відразу. А більшість нових ігор видавця почнуть додавати в підписку Game Pass в день релізу.

Нагадаємо, тепер Microsoft належать легендарні ігрові франшизи Call of Duty, StarCraft, Diablo, World of Warcraft, Crash Bandicoot, Overwatch та інші. При цьому вони продовжуватимуть з'являтися на PlayStation, але, схоже, не всі.

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