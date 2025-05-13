В очікуванні GTA 6: вийшла кримінальна 'пісочниця' в дусі ГТА, але про копів

Оглядачі хвалять атмосферу, приємний візуальний стиль і напружені перестрілки.

На ПК і консолях вийшла The Precinct – кримінальна пісочниця в дусі перших частин Grand Theft Auto, однак грати потрібно за поліцейського. Вартість новинки в Steam склала 510 грн з урахуванням стартової знижки 10%.

Натхненний неспокійним Нью-Йорком 1980-х років, The Precinct пропонує гравця роль офіцера Ніка Корделла-молодшого, який прагне захистити співгромадян від злочинних угруповань і розкрити таємницю загибелі свого батька.

"Очистіть місто, дізнайтеся правду та вирушайте в захопливі та руйнівні перегони у цій поліцейській грі-пісочниці в стилі нео-нуар",– з опису на сторінці гри в Steam. Також у пісочниці присутні погоні на автомобілях і система зміни погоди та часу доби.

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Критики оцінили The Precinct стримано – 70 балів зі 100 на OpenCritic. ЗМІ хвалять атмосферу ГТА, приємний візуальний стиль і механіку випадкових злочинів, а також "напружені перестрілки, які не прощають помилок". У негативних оглядах згадують банальну розповідь та одноманітний геймплей, який швидко приїдається.

Водночас гра виявилася вельми популярною серед користувачів Steam. Піковий онлайн за пару годин з моменту виходу перевалив за 8000 гравців.

За бажання можна спробувати безкоштовну демоверсію в Steam. Крім ПК, гра доступна на PS5 і Xbox Series X|S.

Нагадаємо, GTA 6, яку всі чекали цієї ночі, офіційно перенесли на травень 2026 року. Разом з тим Rockstar показала новий трейлер, який встановив абсолютний рекорд за переглядами, випередивши фільми Marvel.

З чуток, Rockstar може скрасити очікування ремастером GTA 4 для сучасних платформ. Робота над проєктом ведеться вже щонайменше рік, а реліз може відбутися до кінця 2025 року.

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