Розробники практично з нуля перезібрали гру на оригінальному рушії.

У Steam вийшла друга збірка ремастерів оригінальних частин Tomb Raider. Цього разу оновили The Last Revelation, Chronicles і The Angel of Darkness.

У The Last Revelation Лара Крофт вирушає до Єгипту, де випадково звільняє стародавнього бога Сета, що призводить до катастрофічних наслідків. Chronicles розповідає про її минулі пригоди, тоді як весь світ вважає Лару загиблою. А в The Angel of Darkness героїня опиняється в бігах, звинувачена у вбивстві, і стикається з похмурою змовою, пов'язаною з містичними артефактами.

При цьому ці ремастери - не просто перевидання, а глобальне оновлення, в якому розробники практично повністю переробили графіку, але при цьому зберегли оригінальний рушій. Покращено моделі персонажів, текстури, освітлення та анімації, а також додано можливість перемикатися між класичним і оновленим візуальним стилем.

Відео дня

Але не графікою єдині, були додані деякі вирізані з оригінальних ігор механіки. Наприклад, в The Angel of Darkness вороги тепер можуть отруїти Лару, а гравець може прийняти антидот, який попередньо потрібно купити у торговця в місті. Також повернули деякі види зброї, яка чомусь не дісталася до релізу.

Геймплей залишився вірним оригіналу: акробатика, складні головоломки, перестрілки і дослідження стародавніх руїн збережені в первозданному вигляді. У The Angel of Darkness перероблено управління, щоб зробити гру зручнішою, а всі три частини тепер підтримують сучасну роздільну здатність і широкоформатні екрани.

У Steam Tomb Raider IV-VI Remastered можна придбати за 600 гривень, у вартість входять одразу 3 гри.

Раніше ми розповідали, що вийшли перевидання перших двох The Sims, але не все так гладко. У ігор змішані відгуки в Steam.

Вас також можуть зацікавити новини: