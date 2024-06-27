В інтернеті спливли зображення 'хмарної' консолі Xbox, яка так і не вийшла

Коштувати така консоль мала від 99 до 129 доларів.

Ще 2021 року Microsoft говорила, що працює над компактною консоллю Xbox, заточеною під ігри через "хмару" з підпискою Game Pass. Судячи з усього, пристрій уже не випустять, але свіжий витік дає змогу оцінити, який вигляд могла б мати консоль.

Журналісти видання Windows Central виявили в мережі патент із зображеннями цього пристрою під кодовою назвою Xbox Keystone. Його зареєстрували в червні 2022-го.

За дизайном Keystone нагадувала сильно зменшену версію Xbox Series S. На передній панелі планувалося розташувати кнопку живлення і порт USB-A. На задній панелі – три інших порти: HDMI, Ethernet і живлення.

Відео дня

До того ж отримані патенти підтверджують здогад про те, що Філ Спенсер, голова підрозділу Xbox, тизерив Keystone на одній із відеоконференцій у 2022 році. Пристрої на кресленнях і на полиці гендиректора Xbox мають ідентичний вигляд.

Сам Спенсер пояснював, що Microsoft відмовилася від Keystone через ціну. У компанії хотіли, щоб консоль коштувала від 99 до 129 доларів, але знизити ціну на консоль до рівня, який мав би сенс для користувачів, не вдалося.

Нагадаємо, раніше цього місяця Microsoft презентувала одразу кілька нових консолей Xbox. Утім, жодних новинок серед них немає – це незначне оновлення Xbox Series S/X, а не поліпшені версії консолей. При цьому є інформація, що Microsoft вирішила відмовитися від оновлення середини циклу покоління, щоб випустити нове покоління Xbox раніше PS6 на рік-півтора.

Раніше ЗМІ публікували матеріал, в якому говорилось про те, що у Microsoft все погано з Xbox, продажі падають, перспективи Game Pass теж туманні. За цим послідувало закриття чотирьох ігрових студій, серед яких були автори Hi-Fi Rush, найяскравішого хіта 2023 року.

Вас також можуть зацікавити новини: