Скасована хмарна консоль показалася на фото / фото Microsoft

Ще 2021 року Microsoft говорила, що працює над компактною консоллю Xbox, заточеною під ігри через "хмару" з підпискою Game Pass. Судячи з усього, пристрій уже не випустять, але свіжий витік дає змогу оцінити, який вигляд могла б мати консоль.

Журналісти видання Windows Central виявили в мережі патент із зображеннями цього пристрою під кодовою назвою Xbox Keystone. Його зареєстрували в червні 2022-го.

За дизайном Keystone нагадувала сильно зменшену версію Xbox Series S. На передній панелі планувалося розташувати кнопку живлення і порт USB-A. На задній панелі – три інших порти: HDMI, Ethernet і живлення.

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Xbox Keystone
Xbox Keystone

До того ж отримані патенти підтверджують здогад про те, що Філ Спенсер, голова підрозділу Xbox, тизерив Keystone на одній із відеоконференцій у 2022 році. Пристрої на кресленнях і на полиці гендиректора Xbox мають ідентичний вигляд.

Сам Спенсер пояснював, що Microsoft відмовилася від Keystone через ціну. У компанії хотіли, щоб консоль коштувала від 99 до 129 доларів, але знизити ціну на консоль до рівня, який мав би сенс для користувачів, не вдалося.

В інтернеті спливли зображення 'хмарної' консолі Xbox, яка так і не вийшла

Нагадаємо, раніше цього місяця Microsoft презентувала одразу кілька нових консолей Xbox. Утім, жодних новинок серед них немає – це незначне оновлення Xbox Series S/X, а не поліпшені версії консолей. При цьому є інформація, що Microsoft вирішила відмовитися від оновлення середини циклу покоління, щоб випустити нове покоління Xbox раніше PS6 на рік-півтора.

Раніше ЗМІ публікували матеріал, в якому говорилось про те, що у Microsoft все погано з Xbox, продажі падають, перспективи Game Pass теж туманні. За цим послідувало закриття чотирьох ігрових студій, серед яких були автори Hi-Fi Rush, найяскравішого хіта 2023 року.

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