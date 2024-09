У ролику компанія представила основних персонажів

Разом із підготовкою Like a Dragon: Yakuza Pirate in Hawaii серія Yakuza отримає ще й екранізацію. Amazon Prime опублікувала новий матеріал щодо адаптації Like a Dragon, яку анонсували ще в червні

У 40-секундному тизері Amazon представила основних персонажів: Казуму Кірю (Рему Такеуті), Акіру Нішікіяму (Кенту Каку) і Горо Маджіму (Мунетака Аокі).

У видовищній нарізці в трейлері показують підпільні бої, гонитву на парковці та перестрілку посеред міста.

Сюжет адаптації ґрунтується на першій частині серії, проте сценаристи допускають розбіжності з оригіналом. Режисерами виступили Таке Масахару і Такімото Кенго.

Прем'єра екранізації запланована на 25 жовтня. Тоді вийдуть перші три серії, ще три можна буде подивитися 3 листопада. Поки що заявлено тільки один сезон, у якому охоплять події першої частини гри. Продовження серіалу залежатиме від реакції глядачів. Адаптація вийде на Amazon Prime.

Нагадаємо, що нещодавно HBO представила трейлер другого сезону екранізації The Last of Us. Продовження адаптації охопить події The Last of Us Part II. Крім уже знайомих за першим сезоном Еллі та Джоела, у трейлері показали нових дійових героїв: Діну та Еббі.

