Унікальна консоль не буде доступна широкому загалу, її розіграють у соцмережах.

Популярність другої частини фільму "Дюна" не залишила байдужими й босів Microsoft. Компанія вирішила відзначити вихід кінострічки випуском спеціального видання консолі Xbox Series S.

Пристрій не буде доступний широкому загалу, але консоль та контролер із підставкою розіграють серед підписників Microsoft Store у соцмережі X (колишній твітер).

Як зазначається, переможець також отримає стандартний білий бездротовий контролер Xbox і тримісячну підписку на Xbox Game Pass. Для участі у конкурсі потрібно не тільки стежити за офіційним обліковим записом Microsoft Store у соцмережі, а й ретвітнути пост з певним хештегом.

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Розіграш триватиме до 8 березня, однак доступний він не для всіх - потрібно бути законним резидентом США віком старше 18 років. Загальна вартість призу близько 500 доларів.

Дизайн консолі фанати зустріли дуже тепло, у соцмережі Х багато позитивних відгуків. Цей Xbox виконаний у помаранчевому кольорі, що значно відрізняє його від стандартного білого. Це вже другий дизайн консолі, заснований на фільмі за участю Тімоті Шаламе за останні кілька місяців. До цього Microsoft випустив гаджет з Віллі Вонкою.

Новий Xbox Series X - що відомо

Згідно з "інсайдом" ресурсу eXputer, йдеться не про Pro-версію, а про повністю цифрову модель без дисковода.

З інших змін згадується вдосконалений радіатор, оновлений роз'єм Nexus і повністю білий колір. Очікується, що флагманська консоль Microsoft без дисковода дебютує в червні-липні 2024 року.

Крім того, нещодавно Microsoft нарешті назвала ігри, які перестануть бути ексклюзивами Xbox та ПК і незабаром з'являться на конкурентних платформах. Їх назви ми вже чули з різних витоків, але тепер це підтверджено офіційно – і у кожної гри є дата виходу.

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