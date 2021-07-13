3800 вилучених консолей PS4 не використовувалися для майнінга криптовалюти.

Днями СБУ викрила "криптоферму", що працювала в одному з колишніх складських приміщень АТ "Вінницяобленерго". В ході обшуку було вилучено 500 відеокарт, 50 процесорів та 3800 консолей PlayStation 4.

За попередніми підрахунками відомства, зловмисники в ході своєї діяльності щомісяця крали електрику на суму від 5 до 7 млн грн. Однак всупереч заявам СБУ, на цій фермі не майнили криптовалюту, а прокачували ботів для FIFA, передає Delo.ua.

Перше, що варто розуміти, майнити на PS4 Slim хоч і можна, але вкрай недоцільно. Навіть не оплачуючи гігантські рахунки за електроенергію, добувати на консолях біткоіни не вийшло б через недостатню потужність PS4. Максимум зловмисники могли б сподіватися на отримання такої криптовалюти, як Zcash. Однак і це було б сумнівним заняттям.

Друге, на фотографіях СБУ можна побачити, як з консолей стирчать диски з іграми. А значить ці PS4 використовувалися не для майнінгу, а для прокачування ботів у відеоіграх, з метою подальшого продажу акаунтів. І в коментарі виданню, джерело в СБУ підтвердило, що на "фермі" у Вінниці PS4 використовувалися для прокачування ботів у футбольному симуляторі FIFA.

В FIFA є режим Ultimate Team, де користувач може зібрати команду зі своїх улюблених гравців. Однак їх ще потрібно роздобути. Для цього доведеться купити лутбокс, в якому може попастися картка футболіста. Однак "картки кумирів" з найвідомішими гравцями випадають дуже рідко, що навіть купивши за реальні гроші багато лутбоксів, їх можна не зустріти. Тому користувачеві доводиться проводити багато годин у грі, накопичуючи внутрішньоігрову валюту, і вже за неї купувати лутбокси.

Подібні "ботоферми" якраз займаються тим, що добувають картки футболістів без участі гравця. Якщо говорити просто, то нейромережевий штучний інтелект через віддалений доступ грає на PS4 у FIFA, отримує картки з футболістами, а після акаунти продаються на різних торгівельних майданчиках.

Наразі відносно підозрюваних правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за ч.2 ст. 188-1 (викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання) КК України.

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Автор: Сергій Коршунов