Отримати DLC зможуть всі власники гри до 3 грудня.

Студія Gearbox Software випустила нове доповнення для Borderlands 2 на Nintendo Switch. Всі власники гри можуть отримати DLC під назвою Commander Lilith & the Fight for Sanctuary безкоштовно до 3 грудня.

Про це розробники заявили на сайті гри.

"Починаючи з сьогоднішнього дня і до 3 грудня, кожен, хто володіє Borderlands: Legendary Collection або Borderlands: The Handsome Collection на Switch, може додати ще одну пригоду в свою колекцію безкоштовно через Nintendo eShop", – заявили в Gearbox.

Трейлер доповнення Commander Lilith & the Fight for Sanctuary

Доповнення Commander Lilith & the Fight for Sanctuary продовжує сюжет другої частини, додаючи в гру нових персонажів, нові локації, ворогів і босів. Спочатку воно вийшло в 2019 році на PS4, Xbox One та ПК.

Про що Borderlands 2

Borderlands 2 – це друга частина пригодницького рольового шутера від студії Gearbox, яка вийшла в 2012 році.

Дії сиквела розвиваються через п'ять років після подій оригіналу.

Головний антагоніст на прізвисько Красень Джек присвоїв собі заслуги шукачів сховища, отримав контроль над корпорацією "Гіперіон" і оголосив себе диктатором Пандори. Четвірці нових головних героїв належить кинути виклик Джеку.

Автор: Сергій Коршунов