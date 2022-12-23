У Steam стартував великий зимовий розпродаж / скриншот

Сезон зимових розпродажів в розпалі. Нещодавно його організувала Sony в PlayStation Store, а тепер до ініціативи приєднався і Steam — найпопулярніший ігровий магазин на ПК.

Акція триватиме до 5 січня, 20:00 за київським часом. Знижки в рамках розпродажу досягають 90%. Подешевшали як хіти минулих років, так і новинки 2022-го. До останніх відносяться Elden Ring, Total War: Warhammer 3, Stray та інші.

У Steam також можна голосувати за найкращі ігри року в 11 категоріях. Є нагороди за сюжет, геймплей, кооператив тощо. Переможців визначають тільки користувачі, на відміну від The Game Awards та інших церемоній.

Відео дня

Кращі пропозиції на зимовому розпродажі в Steam

  • Metro Exodus — 126 гривень;
  • Fallout 76 — 133 гривні;
  • Monster Hunter Rise — 699 гривень;
  • God of War — 719 гривень;
  • Marvel's Guardians of the Galaxy — 489 гривень;
  • Tunic — 341 гривня;
  • Cyberpunk 2077 — 449 гривень;
  • Red Dead Redemption 2 — 296 гривень;
  • Persona 5 Royal — 1259 гривень;
  • Sekiro: Shadows Die Twice — GOTY Edition — 804 гривні;
  • Grounded — 320 гривень;
  • Forza Horizon 5 — 779 гривень;
  • The Witcher 3: Wild Hunt-Complete Edition — 115 гривень;
  • It Takes Two — 399 гривень;
  • Total War: Warhammer 3 — 974 гривні;
  • Stray — 319 гривень;
  • Assassin's Creed Valhalla — 302 гривні;
  • Battlefield V — 129 гривень;
  • The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition — 162 гривні;
  • DOOM Eternal — 162 гривні;
  • Mass Effect Legendary Edition — 374 гривні;
  • Horizon Zero Dawn Complete Edition — 329 гривень;
  • Gotham Knights — 374 гривні;
  • Hitman 3 — 397 гривень;
  • Call of Duty: Modern Warfare II — 1988 гривень;
  • Elden Ring — 559 гривень.

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