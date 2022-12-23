Сезон зимових розпродажів в розпалі. Нещодавно його організувала Sony в PlayStation Store, а тепер до ініціативи приєднався і Steam — найпопулярніший ігровий магазин на ПК.
Акція триватиме до 5 січня, 20:00 за київським часом. Знижки в рамках розпродажу досягають 90%. Подешевшали як хіти минулих років, так і новинки 2022-го. До останніх відносяться Elden Ring, Total War: Warhammer 3, Stray та інші.
У Steam також можна голосувати за найкращі ігри року в 11 категоріях. Є нагороди за сюжет, геймплей, кооператив тощо. Переможців визначають тільки користувачі, на відміну від The Game Awards та інших церемоній.
Відео дня
Кращі пропозиції на зимовому розпродажі в Steam
- Metro Exodus — 126 гривень;
- Fallout 76 — 133 гривні;
- Monster Hunter Rise — 699 гривень;
- God of War — 719 гривень;
- Marvel's Guardians of the Galaxy — 489 гривень;
- Tunic — 341 гривня;
- Cyberpunk 2077 — 449 гривень;
- Red Dead Redemption 2 — 296 гривень;
- Persona 5 Royal — 1259 гривень;
- Sekiro: Shadows Die Twice — GOTY Edition — 804 гривні;
- Grounded — 320 гривень;
- Forza Horizon 5 — 779 гривень;
- The Witcher 3: Wild Hunt-Complete Edition — 115 гривень;
- It Takes Two — 399 гривень;
- Total War: Warhammer 3 — 974 гривні;
- Stray — 319 гривень;
- Assassin's Creed Valhalla — 302 гривні;
- Battlefield V — 129 гривень;
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition — 162 гривні;
- DOOM Eternal — 162 гривні;
- Mass Effect Legendary Edition — 374 гривні;
- Horizon Zero Dawn Complete Edition — 329 гривень;
- Gotham Knights — 374 гривні;
- Hitman 3 — 397 гривень;
- Call of Duty: Modern Warfare II — 1988 гривень;
- Elden Ring — 559 гривень.