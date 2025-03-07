Маленькі шедеври від незалежних студій і невеликих видавництв часом дарують більше вражень, ніж великі AAA-ігри.

Цього року вже вийшло досить багато великих і якісних проєктів на кшталт Kingdom Come: Deliverance II, Monster Hunter Wilds,Split Fiction та Avowed. Однак крім них виходили іграшки без величезних бюджетів і яскравої реклами, при цьому вони все одно можуть затягнути вас на багато годин приємного геймплею.

Видання Vulture розповіло про кілька таких проєктів, які ви могли пропустити цього року.

Lost Records: Bloom & Rage (ПК, PlayStation 5, Xbox Series S/X)

Сюжетна пригода крізь час від творців оригінальної Life is Strange, у якій дії гравців впливають на розвиток історії. У центрі сюжету четвірка подруг, що заприсягнулася не розмовляти одна з одною після загадкового інциденту.

Відео дня

Частина оповіді переносить нас у 90-ті, які навряд чи можна було назвати ідилічною епохою, особливо для дівчаток-підлітків. Як натхнення розробники використовували драму "Залишся зі мною" Стівена Кінга і фільми Річарда Лінклейтера.

"Загублені записи" вже вийшли на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series, але пограти поки що можна тільки в перший із двох епізодів. Другий епізод затримається до 15 квітня.

Keep Driving (ПК)

Атмосферна пригода на колесах, приправлена RPG-елементами, яка перенесе вас на початок двохтисячних. Головний герой зовсім недавно купив першу машину і збирається відвідати фестиваль на іншому кінці країни. Як туди дістатися – залежить тільки від гравця.

"Суть дорожньої подорожі – це щось більше, ніж відчуття необмеженої свободи на милях асфальту. Це маленькі ритуали, які накопичуються в щось глибше: розмови з попутниками, підкріплення солодкими закусками і палючими чашками кави, заїзди на заправку і заправка ні центом більше, ніж дозволяє гаманець", – пишуть рев'ювери.

Keep Driving доступна тільки на комп'ютерах. У Steam у гри майже 2000 відгуків. Позитивних із них – 95%.

Citizen Sleeper 2 (ПК, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series S/X)

Серед мерехтливих зірок далекої галактики життя триває. Цей сиквел інді-хіта 2022 року поміщає гравців у роль Сплячого – андроїда з несправним тілом. Геймплейно це, як і раніше, ні з чим не порівнянне поєднання жанрів: це і візуальна новела з тонною тексту, і "настолка" з кидками кубиків, і рольова гра.

Шлях до фіналу у всіх гравців буде різним, а провал певного завдання або основного сюжетного повороту не означає кінець гри, а кидає вас у те, що може бути ще більш стресовою ситуацією.

Citizen Sleeper 2 доступна на всіх основних платформах: ПК, PlayStation 5, Nintendo Switch і Xbox Series S/X.

Lonely Mountains: Snow Riders (ПК, Xbox Series S/X)

Трейлери і скріншоти не передають всієї принади Lonely Mountains: Snow Riders. Вам потрібно побачити цю лижну гру в русі, щоб зрозуміти її чудове втілення альпійських пейзажів: світло, яке злегка змінюється, коли сонце ховається за хмарами, вихор сильної хуртовини, який заважає огляду, чи те, як ваші лижі глибоко врізаються у свіжовичавлений сніг.

Те, що могло б стати екстремальним спортивним досвідом у руках іншого розробника, в руках берлінської студії Megagon Industries перетворюється на майже дзенський спокій. Є тільки ви, гора і свистячий крижаний вітер.

Lonely Mountains: Snow Riders отримала хороші відгуки критиків і гравців. Середня оцінка на Metacritic склала 87 балів зі 100, а в Steam – 90% позитивних відгуків.

Нагадаємо, нещодавно українські розробники Metro з 4A Games презентували свою нову гру в сетинґу майбутнього і з режисером "Драйву" на борту. Дати релізу поки немає, але відомо, що вона вийде в Steam.

Тим часом українська студія Frogwares, яка створює ігри про Шерлока Холмса, показала перший погляд на The Sinking City 2 – продовження своєї натхненної лавкрафтівськими міфами гри.

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