Угруповання ALPHV зламало видавництво Bandai Namco Entertainment.

Низка зломів великих ігрових компаній триває. За останні два роки така доля спіткала CD Projekt RED, Electronic Arts і Capcom. А тепер до списку приєдналося видавництво Bandai Namco Entertainment, яке займається просуванням ігор студії FromSoftware (Dark Souls, Elden Ring). Завдяки злому зловмисникам вдалося дізнатися про майбутні проекти японської компанії.

ALPHV повідомила про викрадення даних Bandai Namco у своєму блозі. Потім інформацію про інцидент оприлюднили користувачі Twitter і різних форумів. Майже відразу після цього в Мережі з'явилося зображення зі списком майбутніх ігор видавництва.

Картинка входить в число конфіденційних даних Bandai Namco, і публікувати її в офіційних ЗМІ не дозволено. Але зате можна розповісти про проекти, які згадуються на знімку.

У першому кварталі 2023-го фінансового року, тобто з квітня по червень, вийдуть Dragon Ball The Breakers і Armored Core — нова гра FromSoftware, яка раніше вже засвітилася у витоку. На період з липня по вересень заплановані три релізи: Little Nightmares III, Dragon Ball FighterZ Super і Digimon Story 2: Cyber Sleuth.

Які ще проекти випустить Bandai Namco

Доповнення до Elden Ring під назвою Barbarians of the Badlands (з жовтня по грудень).

Нова частина серії японських рольових ігор Tales of — Tales of Ascension (з жовтня по грудень).

Файтинг Tekken 8 (з жовтня по грудень).

Code Vein 2, екшен-RPG в дусі Dark Souls (з січня по березень 2024 року).

One Punch Man Fighters Association (з січня по березень 2024 року).

Dragon Ball Xenoverse 3 (з січня по березень 2024 року).

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