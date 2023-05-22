Гра загляне і на ПК з Xbox.

Навколо ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater витає стільки чуток і витоків, що анонс гри залишається лише питанням часу. А нещодавно з'явилася інформація щодо платформ, на яких з'явиться проєкт.

Відомості надійшли від інсайдера Тома Хендерсона, який вже неодноразово підтверджував надійність своїх джерел. Він написав на своєму сайті Insider Gaming, що ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater вийде на PlayStation 5, Xbox Series X, Series S і ПК. Раніше гру заочно вважали ексклюзивом PS5.

Хендерсон не виключає партнерства між Sony та Konami. Наприклад, гру можуть просувати за допомогою презентацій PlayStation. Або ж в проєкті буде ексклюзивний контент, доступний тільки на PS5. Однак відомостями з цього приводу джерела інсайдера не поділилися.

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Ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater: що відомо

Гру все ще офіційно не анонсували, проте всі чекають показу на найближчій презентації PlayStation Showcase 24 травня.

Вперше чутки про існування проєкту підтвердив портал Video Games Chronicle у жовтні 2021 року. Тоді журналісти з посиланням на власні джерела розповіли про розробку гри. Потім доказ слів репортерів знайшли в профілі співробітника сінгапурської студії Virtuos на LinkedIn.

А напередодні анонсу PlayStation Showcase головний редактор Video Games Chronicle Енді Робінсон заявив, що на презентації покажуть ігри від Konami. З великою часткою ймовірності ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater входить в це число.

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