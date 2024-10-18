Раніше президент компанії підтвердив, що нова приставка буде представлена до кінця цього фінансового року.

На форумі 4Chan рідко з'являються достовірні інсайдерські відомості. Найчастіше користувачі банально видають бажане за дійсне, але час від часу витоки дійсно підтверджуються. Нещодавно один анонімний користувач розповів, що Nintendo влаштує презентацію наступниці Nintendo Switch уже 23 жовтня.

Згідно з джерелом, консоль називатиметься просто Nintendo Switch 2. Анонс буде коротким і являти собою трихвилинний ролик з демонстрацією приставки та ігор для неї. Чого чекати:

Нову частину Mario Kart з персонажами з Zelda, Star Fox, Pikmin і F-Zero, і локальним мультиплеєром на вісім гравців.

Геймплейний показ Metroid Prime 4 Beyond, включно з багатокористувацьким режимом.

Ремейк Kid Icarus Uprising.

Нові частини 3D Mario та Animal Crossing.

Ігри від різних видавців, серед яких Monster Hunter: Wilds і Dragon Ball.

Повноцінна презентація консолі відбудеться в січні-лютому, а старт продажів намічений на травень 2025 року.

З огляду на джерело інформації, до неї слід поставитися з великою часткою скептицизму, але повністю ігнорувати все ж не варто, тим паче, що останнім часом з'являється дедалі більше витоків щодо Switch 2. У мережі навіть публікувалися відео порівняння оригінальної Switch і Switch 2.

Відео дня

Можна з упевненістю стверджувати, що Switch 2 обзаведеться 8-дюймовим дисплеєм і звичним форм-фактором з "джойконами" з боків. Ігри з оригінальної Switch зможуть запускатися на наступнику. Також портативка майже напевно подорожчає: різні джерела називають ціну 399 і 499 доларів.

Раніше президент Nintendo заявляв, що нова приставка буде анонсована до кінця цього фінансового року, іншими словами, до березня 2025-го.

Раніше з'явилася інформація, що Sony і AMD об'єдналися для створення нової портативної консолі. Причому це буде не просто гаджет для ностальгуючих. Японці мають намір відвоювати собі частину сегмента портативних ігрових станцій.

У Microsoft теж давали зрозуміти, що хотіли б зробити портативну версію своєї консолі, подібну до Steam Deck або Switch. Зараз на ринку спостерігається бум портативних ігрових ПК: такі пристрої існували й раніше, але були зовсім вже нішевими і менш функціональними.

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