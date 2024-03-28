У Microsoft зараз працюють над версією Xbox Series X без дисковода в білому корпусі – вона коштуватиме на $50-100 дешевше

З початку 2024 року в соцмережах ходять чутки про те, що Microsoft готується представити оновлену версію своєї найпотужнішої консолі Xbox Series X без дисковода. Тепер є можливість поглянути на дизайн.

Як і повідомлялося, в оновленої Xbox Series X буде дві ключові відмінності від оригінальної приставки: корпус у білому кольорі та відсутність приводу для читання дисків. В іншому дизайн залишився тим самим, як і впізнавані елементи, включно з логотипом Xbox попереду.

Орім кольору, заплановано деякі внутрішні поліпшення, зокрема, оновлена система охолодження. Щодо основного "заліза" навряд чи буде якийсь апгрейд.

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У продажу консоль очікується вже влітку цього року. Ціна, імовірно, буде на $50-100 нижчою щодо дискової версії Xbox Series X, яка продається за 499 доларів. Анонс має відбутися найближчими місяцями.

Раніше ЗМІ опублікували матеріал, в якому йдеться про те, що у Microsoft все погано з Xbox, продажі падають, а перспективи Game Pass туманні. У зв'язку з цим компанія може серйозно переглянути свій бізнес на тлі невдач із консолями лінійки Xbox Series.

Наприкінці 2023 року були чутки, що Xbox нового покоління вийде на два роки раніше за PS6: Microsoft нібито збирається представити її вже у 2026-му. Раніше вважалося, що вихід консолі заплановано на 2028 рік. Якщо це правда, то Sony до того моменту зможе запропонувати тільки PS5 Pro з менш актуальним "залізом".

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