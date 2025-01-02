Реліз консолі відбудеться в березні-квітні. Анонс слід чекати цього місяця.

Восени з офіційного звіту Nintendo стало відомо, що наступник Nintendo Switch існує і буде анонсований у цьому фінансовому році, тобто до березня 2025-го. Одразу кілька джерел повідомляють про те, що на анонс слід чекати цього місяця, а поки що можна подивитись, як саме виглядатиме консоль.

Дизайн Switch 2 вже давно не є секретом, нові ж зображення відображають зовнішній вигляд пристрою максимально точно, каже їхній автор.

Nintendo Switch 2 матиме максимально схожий вигляд з першим поколінням, але з більш округлим дизайном і збільшеним з 6,2 до 8 дюймів екраном. Корпус, відповідно, теж збільшиться в розмірах, як і док-станція. Форм-фактор з Joy-Cons нікуди не дінеться, однак тепер вони з'єднуватимуться з корпусом пристрою за допомогою магнітів замість слайдерної конструкції.

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Характеристики наступної Switch виглядають наступним чином:

Габарити: 27 × 11.6 × 1.4 см.

Екран LCD 8 дюймів – найбільший дисплей в історії компанії.

Чип від Nvidia з підтримкою актуальних технологій на кшталт DLSS.

2 порти USB-C (один зверху, а інший знизу).

Внутрішній накопичувач на 256 Гб.

Пам'ять стандарту UFS 3.1.

12 Гб оперативної пам'яті (в оригінальної Switch всього 4 Гб).

Зворотна сумісність із першою Switch.

Презентація Nintendo Switch 2очікуєтьсяна початку січня 2025 року, а на прилавках магазинів консоль з'явиться в березні. Є чутки, що приставка подорожчає: різні джерела називають ціну 399 і 499 доларів.

Раніше з'явилася інформація, що Sony і AMD об'єдналися для створення нової "портативки". У Microsoft теж давали зрозуміти, що хотіли б зробити переносну версію Xbox, подібну до Steam Deck, а вийти вона може вже у 2026 році.

Тим часом експерти PC Gamer назвали найкраще "залізо" 2024 року. Наприклад, найкращим портативним ігровим пристроєм визнали Asus ROG Ally X, а найкращим процесором - AMD Ryzen 7 9800X3D.

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