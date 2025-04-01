Assassin's Creed Invictus обіцяє бути грою в стилі Fall Guys.

Ubisoft продовжує розширювати всесвіт Assassin's Creed і готує нову багатокористувацьку гру під назвою Assassin's Creed Invictus. За даними інсайдера Тома Хендерсона, реліз проєкту очікується у 2025 році.

На відміну від традиційних частин серії, Invictus не буде сюжетною одиночною грою, а зосередиться на багатокористувацькому геймплеї. За чутками, це буде сесійний мультиплеєр у стилі Fall Guys, де гравці битимуться в різних випробуваннях.

Паралельно компанія працює над ремейком Assassin's Creed 4: Black Flag. Спочатку його планували випустити наприкінці 2025 року, але через затримки Shadows вихід проєкту можуть перенести на 2026-й.

Відео дня

Раніше ми розповідали, що Ubisoft передала Assassin's Creed та інші франшизи дочірній компанії. Китайський техногігант Tencent фактично став співвласником найприбутковіших франчайзів французького розробника.

Вас також можуть зацікавити новини: