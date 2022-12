У ролику також продемонстрували багатьох персонажів.

HBO і Sony випустили новий трейлер серіальної екранізації The Last of Us — культової гри Naughty Dog. У ролику показали багато персонажів, напружених моментів і фрагменти вступу.

Трейлер починається з розмови між головними героями — Джоелом і Еллі. Перший каже, що рухатися далі варто заради сім'ї. Паралельно на екрані демонструється, як протагоніст намагався втекти зі своєю дочкою Сарою на початку пандемії. Еллі запитує, чи вважає Джоел її сім'єю. Однак той називає дівчинку "вантажем".

Потім в трейлері йде низка сцен з різних частин серіалу. Глядачам показали, як Джоел ховається від заражених в темній будівлі, зустріч з канібалами і зіткнення з озброєною бандою на вантажівках. Ще є фрагменти з доповнення Left Behind, які, найімовірніше, будуть подаватися у флешбеках.

У ролику також показали багато персонажів. Наприклад, у кількох сценах присутній Білл, знайомий Джоела з шизофренією. А в окремих кадрах миготять Трой Бейкер і Ешлі Джонсон. Вони виконали ролі головних героїв в однойменній грі. Перший став одним з канібалів в серіалі, а друга, як вважають фанати, — матір'ю Еллі.

Серіал The Last of Us — сюжет і актори

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби.

Ролі Джоела і його супутниці виконають Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".

Шоуранером екранізації виступив Крейг Мейзін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки шоу проходять в Канаді. HBO планує витратити на виробництво першого сезону картини $200 мільйонів.

Перша серія шоу вийде 15 січня на HBO Max.

