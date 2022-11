Серіал з'явиться на малих екранах вже 15 січня.

У середині липня директор з контенту HBO Кейсі Блойс пообіцяв, що серіальна екранізація The Last of Us вийде ближче до початку 2023 року. І нещодавно його слова підтвердилися. Точна дата виходу адаптації просочилася в Мережу, і її встигли помітити фанати. А потім відомості офіційно підтвердили

Витік стався в додатку HBO Max. В описі серіалу в сервісі помилково вказали, коли відбудеться його прем'єра. Перший епізод екранізації з'явиться на малих екранах 15 січня 2023 року. HBO, безумовно, планує дотримуватися своєї стандартної моделі випуску телевізійних шоу. А раз так, то нова серія буде з'являтися раз на тиждень.

Доказ витоку спочатку опублікували на акаунті NaughtyNDC в Twitter. Після цього видання VGC вирішило уточнити інформацію у своїх джерел в HBO. Останні підтвердили, що дата правдива, а її передчасна публікація — це помилка. Через кілька годин HBO відреагувала на витік і розкрила дату випуску. Шоу дійсно вийде 15 січня.

Серіал The Last of Us — сюжет і актори

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби.

Ролі Джоела і його супутниці виконають Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".

Шоуранером екранізації виступив Крейг Мейзін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки шоу проходять в Канаді. HBO планує витратити на виробництво першого сезону картини $200 мільйонів.

