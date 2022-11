Вони зроблені у вигляді віршів.

Розробники люблять ховати в своїх іграх відсилання, і Santa Monica Studio тут не виняток. Вона реалізувала в God of War Ragnarök цілу серію "великодок", які пов'язані з іншими проектами Sony.

Як передає портал Comicbook, у свіжому екшені є перелік колекційних предметів. Частину з них можна знайти в перші години проходження. Сюди відносяться і вірші, написані автором на ім'я Квасір. Ці твори можна відшукати в двох світах — Свартальфахеймі і Альфхеймі. Кожен з них своїм текстом відсилає до знаменитих франшиз Sony. У список входять MLB The Show, The Last of Us, Ratchet and Clank та інші. Перша, наприклад, описана фразою: "Велике суспільство "Наземна сфера", виступ".

А якщо за текстом складно зрозуміти, до якої франшизи він відсилає, то слід поглянути на обкладинку. Кожен вірш виконано у вигляді книги. На її верхній частині зазвичай намальовані персонажі або фрагменти з серії, якій присвячена "великодка". Ось так Santa Monica Studio елегантно вшанувала своїх колег по цеху.

God of War Ragnarök — основні подробиці

Це продовження God of War 2018 року — м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології.

За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його син Атрей повинні запобігти Рагнароку — загибелі богів і всього сущого.

Центральними ворогами в God of War Ragnarök стали Фрейя і Тор, а Тюра, судячи з усього, зробили союзником протагоніста.

У продовженні серії з'явилися нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.

God of War Ragnarök вийде 9 листопада 2022 року на PS5 і PS4.

