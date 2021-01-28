Останній рік Жанетт Маус боролася з раком.

Днями померла Жанетт Маус, яка зіграла трьох дочок-відьом леді Дімітреску в майбутньому хоррорі Resident Evil Village. Актрисі було 39 років.

Про це в Твіттері повідомив видавець гри, компанія Capcom.

"Ми глибоко засмучені дізнавшись про смерть Жанетт Маус, талановитої актриси, яка допомогла нам створити декількох різних персонажів, в тому числі й відьом для Resident Evil Village. Ми співчуваємо її родині та близьким", – йдеться в повідомленні Capcom.

Як повідомило видання Deadline, у квітні 2020-го актрисі діагностували рак прямої кишки, а пізніше вона заразилася коронавірусом. Жанетт проходила хіміотерапію, а її близькі зібрали понад $50 тисяч на лікування. Однак це не допомогло, і 24 січня 2021 року актриса померла.

За своє життя Жанетт Маус зіграла в декількох повнометражних стрічках ("Сестра твоєї сестри" та інші), а також низці короткометражних фільмів.

У Resident Evil Village вона озвучила і подарувала свою зовнішність трьом відьмам, а також зіграла інших персонажів. Яких саме – розробники поки не повідомляють. Гра вийде 7 травня на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X та консолях минулого покоління.

Власники PlayStation 5 вже можуть випробувати безкоштовну демонстрацію Resident Evil Village. У ній можна побачити персонажа Жанетт Маус.

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Автор: Сергій Коршунов