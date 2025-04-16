Уперше інформація про перевидання з'явилася в злитих документах Xbox для FTC.

Fallout знову на піку популярності, і не в останню чергу завдяки успішному серіалу від Amazon. Але незважаючи на загальний хайп, новин про перевидання Fallout 3, як і раніше, немає.

Інсайдер NateTheHate дав зрозуміти, що ремастер Fallout 3 вийде не скоро. І загалом, це цілком логічно, Microsoft вже готує до релізу ремейк TES IV: Oblivion, і навряд чи захоче випускати одразу два великих проєкти поспіль, особливо з огляду на те, наскільки завантажена Bethesda.

Нагадаємо, витоки FTC, пов'язані з Xbox, ще до виходу серіалу в 2023 році, підтверджували, що ремастер або ремейк Fallout 3 дійсно в розробці.

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Раніше ми розповідали, що головний сценарист Fallout: New Vegas повернувся в Obsidian, але це точно не для New Vegas 2. Раніше арт-директор Obsidian натякав, що вони "можливо" працюють над новою грою в серії Fallout.

Крім того, не стоять на місці і шанувальники: фанати випустили демо ремейка скасованої частини Fallout, яка повинна була стати Fallout 3. Все це на основі Fallout: New Vegas.

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