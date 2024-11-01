Цього разу без Міли Йовович (але це не точно).

Режисер Пол У. С. Андерсон, відомий за екранізаціями серії ігор Resident Evil, збирається знімати адаптацію ще одного зомбі-шутера. Цього разу вибір кіноробів припав на популярну в Японії серію рейкових шутерів House of the Dead, розроблену SEGA. Насамперед режисер візьметься екранізувати третю частину франшизи.

В інтерв'ю виданню Deadline Андерсон розповів, що фільм сильно відрізнятиметься від його адаптацій Обителі Зла. Адже навіть самі ігри різні, Resident Evil це про головоломки, атмосферу, загадки, а House of the Dead - рейковий шутер, у якому гравець безвольно мчить у центр подій. Саме це хоче передати режисер у новій картині.

Хоч із першого погляду може здатися, що зомбі в House of the Dead це класичні живі мерці, це не так. Такаші Ода, творець ігор, ніколи не називав цих істот "зомбі", він називав їх "створіннями", місцеві мерці вийшли в результаті мутацій живих людей. Цей сюжетний момент Андерсон обов'язково врахує.

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Крім Андерсона над фільмом також працює Джеремі Болт, продюсер усіх фільмів Обителі Зла. Про те, чи братиме в майбутній екранізації House of the Dead участь дружина Андерсона Міла Йовович, режисер тактовно промовчав.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про незалежну студію, яка взялася за екранізацію Alan Wake. Це буде короткометражний фільм із класичною для серії історією.

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