У ролику показана щуряча антиутопія

Xbox опублікувала новий брендовий ролик, зрежисований Девідом Фінчером, який відомий за фільмами "Бійцівський клуб", "Сім" і "Соціальна мережа".

Назва ролика - Wake Up, а в центрі сюжету мутовані щури-люди, які живуть у сірому, перевантаженому місті. Це не реклама якоїсь конкретної гри, а брендовий трейлер, мета якого просто змусити вас думати про Xbox.

За сюжетом ролика, головний герой Хораціо - щур, який застряг у нескінченній рутині: задушливе метро, нудний офіс, обід за комп'ютером. Серед цієї маси однакових істот він помічає щось дивне: окремих людей, занурених в ігри. До фіналу, увімкнувши Xbox вдома, Хораціо теж "прокидається" і знову стає людиною.

Відео дня

Це відео одразу викликало асоціації з епохою дивних і атмосферних реклам від Sony часів PS2 і PS3. Згадуються і немовля, що плаче, і інопланетні діти, і навіть ролики від Девіда Лінча.

Раніше ми розповідали, що Xbox анонсувала велику літню презентацію, де покаже всі свої ігри. Відразу після основного шоу стартує окрема трансляція, присвячена The Outer Worlds 2 від Obsidian Entertainment.

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