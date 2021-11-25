Це відмінний проект для всіх любителів LoL і добротних покрокових RPG.

Наприкінці 2019 року Riot Games заснувала видавничий підрозділ Riot Forge. Його мета — випускати одиночні ігри у всесвіті League of Legends в партнерстві з незалежними розробниками. Ця ініціатива спрямована на популяризацію і розширення меж бренду LoL. Одним з перших анонсованих проектів Riot Forge стала RPG Ruined King: A League of Legends Story. Її створення довірили Airship Syndicate, яка відповідальна за Battle Chasers: Nightwar і Darksiders Genesis.

Трейлери гри відверто не вражали. При їх перегляді виникало відчуття, що Ruined King буде максимально стандартною і дешевою RPG з історією про порятунок світу. Але коли проект вийшов, УНІАН все ж вирішив з ним ознайомитися. Незабаром ми зрозуміли, що перше враження виявилося оманливим. Ruined King — це гідний представник свого жанру і гра, яку повинні пройти всі шанувальники League of Legends. Детальніше про наші враження читайте нижче.

Гарна пригода

Основна сюжетна лінія в Ruined King: A League of Legends Story гранично проста. Чорний туман з Похмурих островів почав знову проникати в піратське місто Білджвотер. Разом з ним стали з'являтися чудовиська і примари, які знищують все на своєму шляху. Якщо його не зупинити, поселення буде зруйновано. Боротися з туманом належить шістьом чемпіонам з League of Legends — Арі, Ясуо, Іллаой, Міс Фортуні, Брауму і Пайку.

Нехитра зав'язка — це не більше ніж привід рухатися вперед. Куди цікавіше стежити за головними героями і причинами, через які вони вирішують запобігти лиху, яке насувається на Білджвотер. Кожного з центральних персонажів наділили характером, особливостями і чіткою мотивацією. Їх шляхи переплітаються і з'єднуються з різних причин, і часом це відбувається в несподівані моменти. Відносини і бесіди між героями теж радують, так як відповідають духу всесвіту League of Legends.

Окремо хочеться згадати додаткові доручення. Вони непогано обставлені і намагаються розповісти маленькі, але цілісні історії. У плані подачі побічні квести теж рідко повторюються: в одному присутня варіативність, в іншому — цікава бійка, а в третьому — можливість вирішити конфлікт мирним шляхом. Розробники явно хотіли зробити другорядні місії захоплюючими і дати гравцям привід, щоб затриматися в Ruined King на зайвий десяток годин. Винятком можна назвати лише полювання за головами, але ці завдання захоплюють іншим способом — бійками з міні-босами.

До мінусів сюжету відносяться рідкі просадки темпу, дешеві мальовані заставки і певна наївність. Остання виштовхує з занурення і робить окремі сцени неправдоподібними.

Ігровий процес не підвів

Геймплей в Ruined King: A League of Legends Story виконаний навіть краще, ніж сюжет. Його головна складова — покрокові сутички. У битвах бере участь команда з трьох героїв. Кожен з чемпіонів володіє унікальними навичками, які засновані на їх механіках в League of Legends. Наприклад, Ясуо в LoL покладається на критичні пошкодження, може швидко переміщатися між ворогами, які стоять неподалік, і запускати вітрові вихори. Те ж саме він робить в Ruined King, тільки тут у бійця більше здібностей і взаємодій між ними. Концепція покрокової RPG дозволяє розвиватися в цьому напрямку, що і зробила Airship Syndicate. Вона реалізувала героїв у дусі першоджерела, але не забула про нововведення. Завдяки цьому користувачам буде цікаво вивчати героїв і експериментувати з їх уміннями.

Бійці в Ruined King володіють миттєві навичками і здібностями шляху. Перші застосовуються відразу, а інші через певну кількість ходів, яка залежить від параметра швидкості. Користувачі будуть бачити, хто і коли зробить дію, завдяки шкалі ініціативи. Герої на ній постійно рухаються і можуть потрапляти в області позитивних і негативних ефектів. Навички шляху застосовуються за трьома напрямками — швидкість, баланс і атака. Від них залежить, наскільки швидко активується здатність, і якої шкоди вона завдасть.

Не підвели і вороги, яких наділили різними атаками і властивостями. Особливо запам'ятовуються боси з унікальними механіками. У битвах з ними потрібно з самого початку діяти по певній стратегії. Правда, хотілося б більше видів як звичайних супротивників, так і головних гадів, але тут корективи знову вносить обмежений бюджет.

Тактичні битви, в яких потрібно постійно проявляти кмітливість, доповнюються прокачуванням. При проходженні Ruined King герої отримують досвід і підвищують свій рівень. Це відкриває доступ до нових умінь, прокачування здібностей і рун. Система знову-таки відсилає до League of Legends, але адаптована під одиночну RPG. Виліпити якогось унікального бійця вона не дозволяє, а ось підкреслити ті чи інші сильні сторони персонажа цілком можна.

Ефект від прокачування зростає при правильному підборі екіпіровки різної якості, яка отримує додаткові бонуси при зачаруванні. На нього витрачаються ресурси, які видобуваються в боях і на локаціях. Рівні в Ruined King зазвичай являють собою сукупність декількох коридорів і відкритих областей. Вони красиві, але простору для досліджень дають мало. Втім, наштовхнутися на кілька секретів і прихованих доручень все ж можна, і це приносить додаткове задоволення.

Недоліки у геймплея є, але загальне враження від битв і квестів вони майже не псують. До мінусів відносяться:

Погано налаштований баланс. Ясуо з 40% шансом критичного удару ріже ворогів, як на салат.

Підзагрузки між локаціями. На SSD вони швидкі, але все одно набридають.

Просторові головоломки. Загадки виступають добавкою до боїв, але виконані занадто примітивно.

Міні-гра з риболовлею прикольна, ось тільки незрозуміло, на який улов можна розраховувати з конкретним спорядженням.

Короткі висновки

Ruined King: A League of Legends Story вийшла набагато кращою грою, ніж можна було розраховувати. У ній є цікавий і різноманітний геймплей, а також непоганий сюжет. Як мінімум фанатам LoL і якісних RPG варто ознайомитися з проектом. Іншим рекомендую хоча б додати гру в список бажаного.

Автор: Назар Степорук