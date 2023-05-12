За застосування непрощенних заклинань користувачів планували карати.

Hogwarts Legacy — це масштабна екшен-RPG у всесвіті "Гаррі Поттера" з відкритим світом і безліччю різних механік. Однак гру планували зробити ще більшою. Нещодавно ентузіасти з'ясували, який контент вирізали з фінальної версії проєкту.

У файлах Hogwarts Legacy покопався автор YouTube-каналу GrandTheftDiamonds. Він знайшов сліди багатьох невикористаних ідей. Сюди відносяться романтичні відносини, відсутність яких розробники виправдовували віком головного героя, компаньйони на завданнях і різноманітні заклинання. Серед останніх, наприклад, є "Агуаменті" для створення води і "Акціо Максима" для притягання великих об'єктів.

Але найцікавіша знахідка стосується аналога системи карми з Red Dead Redemption 2. Користувачі могли скоювати злочини, наприклад, зламувати замки, проникати в заборонені зони або займатися вимаганням. За негідну поведінку факультет гравця карали, тобто знімали певну кількість очок. Те саме стосується застосування деяких заклинань. Наприклад, "Авада Кедавра" віднімала відразу 100 балів, а "Імперіо" — в два рази менше.

Ще з Hogwarts Legacy вирізали безліч соціальних функцій. У список входять можливість вибирати, яке заняття відвідувати, і відіграш ролі ледачого або старанного учня. Сюди ж відносяться плітки з однокурсниками і вплив алкоголю.

Hogwarts Legacy — основні подробиці

Дії гри розгортаються в 1800-х роках в знаменитій школі чарівництва — Хогвартсі. Інші відомі локації теж вдасться відвідати.

Гравець візьме на себе роль учня, який володіє незвичайним умінням сприймати і освоювати давню магію. Йому належить вирішити — приховувати цей секрет або ж піддатися спокусі більш зловісних чар, здатних знищити весь чарівний світ.

У Hogwarts Legacy можна налаштовувати зовнішність свого персонажа, створювати зілля, вивчати заклинання, відкривати нових фантастичних звірів, заводити союзників, битися з темними чарівниками і покращувати здібності.

Hogwarts Legacy вийшла 10 лютого 2023 року на PS5, Xbox Series X, Series S та ПК. На PS4 і Xbox One гра заглянула 5 травня, а на Nintendo Switch з'явиться 25 липня.

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