Видавництво Nacon і студія Daedalic Entertainment опублікували системні вимоги The Lord of the Rings: Gollum. Дивлячись на них, закрадається підозра, що у гри не все добре з оптимізацією.

Пригодницький екшен у всесвіті "Володаря перснів" не може похвалитися передовою графікою. Це видно навіть з останніх трейлерів. Частина користувачів взагалі написали в коментарях під роликами, що візуально The Lord of the Rings: Gollum відчувається застарілою.

Однак для запуску гри з середніми налаштуваннями в 1080р знадобитися i7-4770K і GTX 1080 або RTX 2060. А для комфортної гри в 1440р з трасуванням променів потрібні флагманська відеокарта RTX 3080 і 32 Гбайт оперативної пам'яті.

Мінімальні вимоги (1080p, середні налаштування, без трасування променів)

ОС: Windows 10, 11 (64 біт);

процесор: Intel Core i7-4770K або AMD Ryzen 5 1600;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 або RTX 2060;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

DirectX: версії 11;

місце на диску: 45 Гбайт.

Рекомендовані вимоги (1440p, високі налаштування, з трасуванням променів)

ОС: Windows 10, 11 (64 біт);

процесор: Intel Core i3-6100 або AMD Ryzen 5 2600;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 (з DLSS в режимі "Якість");

оперативна пам'ять: 32 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 45 Гбайт.

Розробники також відкрили попередні замовлення The Lord of the Rings: Gollum. За стандартне видання просять 999 грн, а Precious Edition обійдеться в 1199 грн. Останнє включає артбук, саундтрек, енциклопедію про світ гри та інші бонуси.

The Lord of the Rings: Gollum — центральні подробиці

Сюжет гри присвячений раніше невідомій главі історії Голума. Користувачі побачать, як він був рабом в Барад-дурі і гостював у ельфів Лихолісся. А основна ціль протагоніста — знову заволодіти Єдиним Перснем.

При проходженні користувачам знадобиться приймати рішення, схиляючись до однієї з особистостей головного героя — злісного Голума або доброго Смеагола.

Геймплей в проекті типовий для стелс-пригод: гравці будуть таємно долати локації, вивчати місцевість і вирішувати просторові головоломки.

The Lord of the Rings: Gollum вийде 25 травня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch.

