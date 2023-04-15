Видавництво Nacon і студія Daedalic Entertainment опублікували системні вимоги The Lord of the Rings: Gollum. Дивлячись на них, закрадається підозра, що у гри не все добре з оптимізацією.
Пригодницький екшен у всесвіті "Володаря перснів" не може похвалитися передовою графікою. Це видно навіть з останніх трейлерів. Частина користувачів взагалі написали в коментарях під роликами, що візуально The Lord of the Rings: Gollum відчувається застарілою.
Однак для запуску гри з середніми налаштуваннями в 1080р знадобитися i7-4770K і GTX 1080 або RTX 2060. А для комфортної гри в 1440р з трасуванням променів потрібні флагманська відеокарта RTX 3080 і 32 Гбайт оперативної пам'яті.
Мінімальні вимоги (1080p, середні налаштування, без трасування променів)
- ОС: Windows 10, 11 (64 біт);
- процесор: Intel Core i7-4770K або AMD Ryzen 5 1600;
- відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 або RTX 2060;
- оперативна пам'ять: 16 Гбайт;
- DirectX: версії 11;
- місце на диску: 45 Гбайт.
Рекомендовані вимоги (1440p, високі налаштування, з трасуванням променів)
- ОС: Windows 10, 11 (64 біт);
- процесор: Intel Core i3-6100 або AMD Ryzen 5 2600;
- відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 (з DLSS в режимі "Якість");
- оперативна пам'ять: 32 Гбайт;
- DirectX: версії 12;
- місце на диску: 45 Гбайт.
Розробники також відкрили попередні замовлення The Lord of the Rings: Gollum. За стандартне видання просять 999 грн, а Precious Edition обійдеться в 1199 грн. Останнє включає артбук, саундтрек, енциклопедію про світ гри та інші бонуси.
The Lord of the Rings: Gollum — центральні подробиці
- Сюжет гри присвячений раніше невідомій главі історії Голума. Користувачі побачать, як він був рабом в Барад-дурі і гостював у ельфів Лихолісся. А основна ціль протагоніста — знову заволодіти Єдиним Перснем.
- При проходженні користувачам знадобиться приймати рішення, схиляючись до однієї з особистостей головного героя — злісного Голума або доброго Смеагола.
- Геймплей в проекті типовий для стелс-пригод: гравці будуть таємно долати локації, вивчати місцевість і вирішувати просторові головоломки.
- The Lord of the Rings: Gollum вийде 25 травня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch.