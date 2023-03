У ролику показали злих людей, які працюють шпигунами Саурона.

Студія Daedalic Entertainment і видавництво Nacon випустили новий трейлер пригодницького стелс-екшену The Lord of the Rings: Gollum. Ролик присвятили переважно сюжету гри, проте в рамках розповіді про сценарні особливості глядачам показали чимало свіжих кадрів.

На відео демонструється безліч вставок з різних фрагментів проходження. Наприклад, в одному з епізодів головний герой Голум зустрічається з назгулом і намагається сховатися. А в другому головного героя допитує невідомий світлий маг, який може виявитися Гендальфом.

Чаклун заявив: "Вони привели тебе до нього, хіба ні? Темного лорда. Що ти йому сказав? Що ти сказав Саурону?" Після цього маг застосував заклинання.

Демонстрація кадрів з гри супроводжується коментарями розробників. Представники Daedalic Entertainment розповіли про джерела натхнення і розкрили кілька сюжетних деталей. Щоб правильно відтворити всесвіт "Володаря перснів", автори читали книги, дивилися фільми і вивчали додаткові матеріали. Вони також консультувалися з експертами у творчості Толкіна, щоб уникнути помилок.

Історія The Lord of the Rings: Gollum буде акцентувати увагу на аспектах, які докладно не показувалися в книгах або фільмах. Наприклад, при проходженні гравці зустрінуться в Мордорі зі злими людьми. Ці посіпаки Саурона працюють шпигунами і збирають інформацію на території Середзем'я.

The Lord of the Rings: Gollum — центральні подробиці

Сюжет гри присвячений раніше невідомій главі історії Голума. Користувачі побачать, як він був рабом в Барад-дурі і гостював у ельфів Лихолісся. А основна ціль протагоніста — знову заволодіти Єдиним Перснем.

При проходженні користувачам знадобиться приймати рішення, схиляючись до однієї з особистостей головного героя — злісного Голума або доброго Смеагола.

Геймплей в проекті типовий для стелс-пригод: гравці будуть таємно долати локації, вивчати місцевість і вирішувати просторові головоломки.

The Lord of the Rings: Gollum вийде в 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch.

