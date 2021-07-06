Трансляція розпочнеться 9 липня о 00: 00 за київським часом / фото blog.playstation.com
Sony анонсувала чергову трансляцію State of Play. Вона пройде з 8 на 9 липня, і триватиме лише 30 хвилин. На ній детальніше розкажуть про пригодницький екшен Deathloop від Arkane Studios та покажуть нові інді-ігри.
Як повідомила компанія в блозі PlayStation, інформацію про нову частину God of War, постапокаліптичний екшен Horizon Forbidden West і другу модель шолома віртуально реальності PS VR чекати не варто.
На трансляції покажуть ігровий процес Deathloop з різними підходами до проходження місії, застосуванням вогнепальної зброї та здібностей головного героя.
Трейлер Deathloop
Deathloop-дата виходу
- Екшен Deathloop вийде 14 вересня на ПК та PS5.
- В центрі сюжету Кольт Ван, який намагається втекти з острова, але не може, оскільки потрапив у часову петлю. Герой змушений проживати один і той же день знову й знову. Щоб врятуватися, йому потрібно знищити вісім цілей, включаючи головну суперницю. Але для перемоги йому доведеться неодноразово померти.
- В Deathloop буде багатокористувацький режим, де інший гравець зможе взяти на себе роль Джуліани, агента, якому доручено захистити часову петлю і знищити Кольта.