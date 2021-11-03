Поки що рейси здійснювалися тільки до Великобританії.

Пандемія коронавірусу вдарила не тільки по виробництву нових консолей, але і по способам їх поставок. Порушення логістичних ланцюжків теж вплинуло на дефіцит. Щоб впоратися з цією проблемою перед святами, Sony вдалася до екстрених заходів. Вона почала відправляти PlayStation 5 в Європу літаками. Правда, рейси поки відбувалися тільки в одну країну.

Як передає портал The Sun, японський платформотримач орендував у Сеулі, столиці Південної Кореї, три літаки моделі Boeing 747. Кожен з них заповнили 50 піддонами з PlayStation 5 і відправили до Великобританії. Для перевезення консолей з аеропорту на склади торгових мереж використовувалися вантажівки. Щоб транспортувати 50 піддонів, знадобилося 12 машин.

Зазвичай компанії доставляють свої товари морськими шляхами, так як це дешевше. Однак через логістичні проблеми судна не можуть швидко перевозити вантажі. І якщо потрібно здійснити термінові поставки, то доводиться орендувати літаки, що вимагає чималих коштів. Мабуть, Sony розраховує окупити витрати під час святкового періоду, коли люди придбають PlayStation 5 і різноманітні ігри на додачу. У листопаді компанія відправить ще два рейси з приставками до Великобританії. А ось чи будуть вони курсувати в інші країни, поки невідомо.

Яка ситуація з продажами PlayStation 5

Наприкінці липня Sony повідомила, що тираж PS5 перевищив десять мільйонів одиниць. За темпами реалізації PS5 випереджає PS4.

Проблема з перекупниками хоч і актуальна, але на сірому ринку PlayStation 5 значно втратила в ціні. Зараз вона продається на 30% дешевше, ніж на виході восени минулого року.

Sony розраховує, що до кінця 2021 року поставки PS5 перевищать 14,8 мільйона одиниць.

Автор: Назар Степорук