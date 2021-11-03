Sony почала екстрені поставки PS5 літаками / фото CGMagazine

Пандемія коронавірусу вдарила не тільки по виробництву нових консолей, але і по способам їх поставок. Порушення логістичних ланцюжків теж вплинуло на дефіцит. Щоб впоратися з цією проблемою перед святами, Sony вдалася до екстрених заходів. Вона почала відправляти PlayStation 5 в Європу літаками. Правда, рейси поки відбувалися тільки в одну країну.

Як передає портал The Sun, японський платформотримач орендував у Сеулі, столиці Південної Кореї, три літаки моделі Boeing 747. Кожен з них заповнили 50 піддонами з PlayStation 5 і відправили до Великобританії. Для перевезення консолей з аеропорту на склади торгових мереж використовувалися вантажівки. Щоб транспортувати 50 піддонів, знадобилося 12 машин.

PlayStation 5 / фото Sony

Зазвичай компанії доставляють свої товари морськими шляхами, так як це дешевше. Однак через логістичні проблеми судна не можуть швидко перевозити вантажі. І якщо потрібно здійснити термінові поставки, то доводиться орендувати літаки, що вимагає чималих коштів. Мабуть, Sony розраховує окупити витрати під час святкового періоду, коли люди придбають PlayStation 5 і різноманітні ігри на додачу. У листопаді компанія відправить ще два рейси з приставками до Великобританії. А ось чи будуть вони курсувати в інші країни, поки невідомо.

Яка ситуація з продажами PlayStation 5

  • Наприкінці липня Sony повідомила, що тираж PS5 перевищив десять мільйонів одиниць. За темпами реалізації PS5 випереджає PS4.
  • Проблема з перекупниками хоч і актуальна, але на сірому ринку PlayStation 5 значно втратила в ціні. Зараз вона продається на 30% дешевше, ніж на виході восени минулого року.
  • Sony розраховує, що до кінця 2021 року поставки PS5 перевищать 14,8 мільйона одиниць.

Автор: Назар Степорук