Sony показала, який вигляд матимуть ігри та розваги у 2030-х роках (відео)

У компанії вважають, що в найближче десятиліття реальність буде безшовно переходити у віртуальні світи.

Sony представила ролик Creative Entertainment Vision з докладним описом майбутніх планів компанії на наступне десятиліття, включаючи погляд на одну з можливих концепцій футуристичного контролера PlayStation.

Японський техногігант упевнений, що в найближче десятиліття користувачі можуть зіткнутися з багатошаровим ігровим світом, що поєднує в собі інструменти віртуальної реальності, яка буде перетинатися з реальним світом.

У ролику показано, як дівчина використовує гарнітуру віртуальної реальності, щоб створити свій аватар, зустрітися з колегами і пограти.

Найбільше уваги привернув можливий контролер майбутнього. Геймер тримає у себе в руках незвичайний гаджет, що поєднує в собі можливості геймпада і голографічного екрана. Втім, це не означає, що майбутні контролери PlayStation матимуть саме такий вигляд.

У Sony також наголосили, що розвиток гаджетів та індустрії розваг насамперед буде спрямований на розкриття творчих здібностей людей. Хоча не виключено, що найближче майбутнє матиме зовсім інакший вигляд – метавсесвіти та гарнітури віртуальної реальності все ще здаються відносно непопулярними проєктами.

У чому можна бути точно впевненим, так це в тому, що у майбутньому штучний інтелект відіграватиме велику роль в ігровій індустрії. Днями Microsoft анонсувала, що почне вбудовувати ШІ-помічника у свої ігри, а глава Nvidia вважає, що до перших ігор, створених ШІ, залишилося менше ніж 10 років.

Не виключено, що наступне покоління консолей стане останнім, принаймні у звичному його розумінні. Очікується, що до 2030 року на ринку мають з'явитися новий Xbox і PS6, а Switch 2 дебютує вже наступного року.

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