Вперше анонсований ще 2010 року, довгоочікуваний шутер нарешті має вийти 20 листопада.

Розробники українського S.T.A.L.K.E.R. 2 продовжують ділитися подробицями нової частини культової серії шутерів. У рамках промо-кампанії GSC Game World уже зробила чимало цікавих заяв, і ось ще одна: на проходження гри знадобиться одразу 100 годин.

У коментарі для GamesRadar+ розробники розповіли, що весь контент і кожну будівлю вони створювали вручну – команда намагалася не користуватися процедурною генерацією. "Ви не помітите двох однакових будівель або двох однакових кімнат", кажуть у GSC.

Процедурна генерація - незамінний інструмент у геймдизайні, який генерує та/або розміщує варіанти ігрових активів частково для економії часу і витрат на розробку, і вона переважно використовується для менш важливих аспектів оточення і неігрових персонажів. Однак у випадку зі "Сталкером", все що ви бачите в грі, було зроблено руками дизайнерів, художників тощо.

Звісно, можна зробити велику мапу, але вона має бути насамперед іграбельною, гарною, і ви, як гравець, маєте запам'ятати Зону [....] Кожен гравець, який грає в S.T.A.L.K.E.R. 2, отримає свою історію – Євген Кулик, технічний продюсер Stalker 2.

Це стає ще більш вражаючим, якщо врахувати безпрецедентні складнощі, з якими зіткнулася GSC під час розробки Stalker 2. Роботу над грою довелося перервати через російське вторгнення в Україну: дату виходу переносили щонайменше п'ять разів, при тому, що спочатку реліз планувався ще 2022 року.

Зараз прем'єра шутера запланована на 20 листопада для ПК і Xbox Series. Команда розробників старанно працює над завершенням гри і "рахує дні до релізу". Судячи з усього, більше переносів не очікується.

Тим більше, що журналісти вже грають у демоверсію STALKER 2 і діляться своїми враженнями: майже всі вони виявилися позитивними. Кажуть, що за духом "це 100% Сталкер", і ті, хто фанатів від оригінальної трилогії, "відчують себе як вдома, пустивши сльозу ностальгії". А хтось навіть порівняв гру з Red Dead Redemption 2.

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Примітно, що раніше відразу два очікувані тайтли, які мали вийти приблизно в один час зі STALKER 2, офіційно "переїхали" на 2025 рік. Йдеться про Kingdom Come: Deliverance II і Avowed.

У рейтингу Steam серед найочікуваніших ігор "Сталкер 2" перебуває на п'ятому місці, поступаючись лише Hollow Knight: Silksong, Monster Hunter Wilds, Warhammer 40,000: Space Marine 2 і Frostpunk 2. Останні дві виходять у вересні.

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