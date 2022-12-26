Інформацією поділився перевірений інсайдер.

Сьогодні в Epic Games Store стартувала роздача F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch. Це вже дванадцята безкоштовна гра, яку Epic Games подарувала в рамках новорічної акції, а попереду ще три проекти. Їх назви офіційно не розкриваються, але інформація все одно просочилася в Мережу. Про два наступні подарунки розповів перевірений інсайдер billbil-kun.

Не довіряти інформатору немає приводів. Він регулярно публікує інформацію про добірки безкоштовних ігор в PlayStation Plus до офіційного анонсу. І саме billbil-kun першим розповів про новорічну акцію в Epic Games Store, коли про неї ще офіційно не оголосили.

Які ігри роздадуть в EGS

Завтра, 27 грудня, безкоштовною стане Severed Steel. Це швидкісний шутер від Greylock Studio і Digerati. Основні особливості гри — можливість виконувати акробатичні трюки в боях і відсутність перезарядки. Так як у головної героїні є тільки одна рука, вона повинна постійно відбирати зброю у супротивників.

У шутері також реалізували динамічний командний ШІ, який гарантує унікальні відчуття від кожної сутички. А можливість руйнувати воксельне оточення і мальована стилістика повинні посилити приємні відчуття від геймплея.

А 28 грудня користувачі зможуть отримати в Epic Games Store Mortal Shell — екшен-RPG в дусі Dark Souls від Cold Symmetry і Playstack. Гра виконана за канонами проектів FromSoftware — є потужні вороги і боси, точки збереження і відновлення, втрата накопичених ресурсів після смерті і заплутані локації.

Основна особливість Mortal Shell — це зміна оболонок. Останні виступають аналогами класів персонажів. Після вибору однієї з них вигляд, параметри і зброя головного героя змінюються.

Щодо фінального безкоштовного проекту billbil-kun заявив: "Я залишу останню гру (ігри) як сюрприз, ця франшиза (шанувальником якої я є) не заслуговує на витік".

Вас также могут заинтересовать новости: