Повноцінне виробництво ще навіть не почалося.

Бідний анонс The Elder Scrolls VI і мізерна кількість інформації про гру давали зрозуміти, що вона вийде дуже нескоро. І відомості, які нещодавно надійшли, це підтверджують. Користувачі помітили на LinkedIn-сторінці співробітниці HR-відділу Bethesda Game Studios Фанні Мансет згадку про стадію розробки TES VI. Як виявилося, повноцінне виробництво ще не почалося.

Дівчина написала у своєму резюме: "Bethesda Game Studios встановлює стандарти для ігор з відкритим світом. В даний час йде повноцінне створення Starfield, першого нового всесвіту за минулі 25 років, і препродакшен довгоочікуваної The Elder Scrolls VI".

Читайте такожСтудія Bethesda прагне зробити The Elder Scrolls VI "грою десятиліття" і перевершити SkyrimОстаннє речення дає зрозуміти приблизний статус розробки TES VI. Зараз Bethesda створює загальний концепт, продумує основні ідеї, пише сценарій і обговорює механіки, які стануть фундаментом продовження Skyrim. Тобто The Elder Scrolls VI знаходиться на підготовчому етапі, а до повновагого виробництва студія ще не приступила. Але це в цілому очікувано: Тодд Говард, директор Bethesda Game Studios, давно говорив, що спочатку повинна вийти Starfield, і тільки потім всі сили будуть перекинуті на TES VI.

Що відомо про The Elder Scrolls VI

Шосту частину серії анонсували на Е3 2018 туманним тизером. У ньому показувалася невідома локація і місто вдалині.

Директор Bethesda Game Studios Тодд Говард в кінці червня заявив, що гра знаходиться на стадії проектування.

Згідно з численними чутками, дії The Elder Scrolls VI розгортаються в двох провінціях Тамріеля — Хаммерфеллі і Хай Році.

Дата релізу гри поки невідома. Але якщо опиратися на виробничий цикл Bethesda, то вона з'явиться лише в 2025-му, а то і 2026 році.

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