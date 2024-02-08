Останнім часом чуток про ігрову приставку Nintendo наступного покоління з'являється все більше, що натякає на близький анонс.

Про майбутню ігрову консоль Nintendo, яку всі називають Switch 2, ходить багато чуток, але поки ніяких офіційних новин. Судячи з усього, чекати залишилося недовго, оскільки березневий реліз досить імовірний.

За даними інформатора, презентація новинки відбудеться вже наступного місяця. Зазначається, що Nintendo хоче встигнути з анонсом Switch 2 до початку конференції Game Developers Conference (GDC), яка запланована на 18-22 березня.

Окрім термінів анонсу з'явилася інформація про технічні аспекти майбутньої консолі. Зокрема, згадується аж 16 ГБ оперативної пам'яті – з таким об'ємом ОЗУ Nintendo Switch 2 буде краще справлятися з іграми, та й розробникам буде простіше. До речі, Xbox Series S має всього 10 ГБ ОЗУ.

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Останнім часом чуток про Switch 2 з'являється все більше, що натякає на близький анонс. Нещодавно "спливла" інформація, що у майбутньої консолі буде найбільший екран в історії Nintendo – 8 дюймів. Втім, перехід на OLED поки не очікується і він знову буде будуватися на технології LCD.

А минулого літа прототип консолі таємно показали обмеженому колу осіб. Ті, хто був на презентації стверджували, що графіка на компактній приставці виглядає максимально круто – на рівні з PlayStation 5 і Xbox Series.

Додамо, що з виходу оригінального Switch пройшло вже більше ніж 7 років. З часом з'явилась Switch Lite – бюджетна альтернатива консолі. Вона менше і простіше в деяких деталях, ніж основна модель. А в 2021 році вийшла модель з OLED-екраном і збільшеним обсягом пам'яті.

Свіжі чутки ігрової індустрії вказують, що до кінця 2024 року також вийде оновлена лінійка Xbox Series X/S. у старшої приставки буде циліндричний корпус і з'явиться версія з SSD на 2 терабайти. А енергоспоживання зменшиться на 15%.

Своєю чергою, Sony активно працює над PS5 Pro з більш потужним залізом. Є дані, що консоль буде орієнтована на постійний фреймрейт при роздільній здатності 4K, також буде додано режим продуктивності в 8К. Реліз теж відбудеться восени 2024 року.

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