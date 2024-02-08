Про майбутню ігрову консоль Nintendo, яку всі називають Switch 2, ходить багато чуток, але поки ніяких офіційних новин. Судячи з усього, чекати залишилося недовго, оскільки березневий реліз досить імовірний.
За даними інформатора, презентація новинки відбудеться вже наступного місяця. Зазначається, що Nintendo хоче встигнути з анонсом Switch 2 до початку конференції Game Developers Conference (GDC), яка запланована на 18-22 березня.
Окрім термінів анонсу з'явилася інформація про технічні аспекти майбутньої консолі. Зокрема, згадується аж 16 ГБ оперативної пам'яті – з таким об'ємом ОЗУ Nintendo Switch 2 буде краще справлятися з іграми, та й розробникам буде простіше. До речі, Xbox Series S має всього 10 ГБ ОЗУ.
Останнім часом чуток про Switch 2 з'являється все більше, що натякає на близький анонс. Нещодавно "спливла" інформація, що у майбутньої консолі буде найбільший екран в історії Nintendo – 8 дюймів. Втім, перехід на OLED поки не очікується і він знову буде будуватися на технології LCD.
А минулого літа прототип консолі таємно показали обмеженому колу осіб. Ті, хто був на презентації стверджували, що графіка на компактній приставці виглядає максимально круто – на рівні з PlayStation 5 і Xbox Series.
Додамо, що з виходу оригінального Switch пройшло вже більше ніж 7 років. З часом з'явилась Switch Lite – бюджетна альтернатива консолі. Вона менше і простіше в деяких деталях, ніж основна модель. А в 2021 році вийшла модель з OLED-екраном і збільшеним обсягом пам'яті.
Свіжі чутки ігрової індустрії вказують, що до кінця 2024 року також вийде оновлена лінійка Xbox Series X/S. у старшої приставки буде циліндричний корпус і з'явиться версія з SSD на 2 терабайти. А енергоспоживання зменшиться на 15%.
Своєю чергою, Sony активно працює над PS5 Pro з більш потужним залізом. Є дані, що консоль буде орієнтована на постійний фреймрейт при роздільній здатності 4K, також буде додано режим продуктивності в 8К. Реліз теж відбудеться восени 2024 року.