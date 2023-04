Однак користувачів вразити не вдалося.

Студія Daedalic Entertainment і видавництво Nacon спробували показати, чому у The Lord of the Rings: Gollum настільки високі системні вимоги. Розробники опублікували на офіційному YouTube-каналі NVIDIA трейлер гри в роздільній здатності 4К і з трасуванням променів. Однак вразити користувачів не вдалося.

У свіжому ролику демонструється переважно оточення. Кадри включають панорамні сцени з локаціями на території Мордора, ельфійськими лісами, стародавніми руїнами, печерами і підземними спорудами. Є також епізоди з персонажами, наприклад, в одному з них Голлум зустрічається з ватажком людей, а в іншій головного героя беруть в полон троє мечників. А ще можна побачити фрагмент з детально зображеними орками в броні.

Трейлер був присвячений трасуванню променів, тому в багатьох сценах помітно реалістичне розсіювання світла навколо джерел і коректне положення тіней. Однак якість текстур, моделей і візуальних ефектів в кращому випадку можна назвати середньою. З цим згодні і користувачі, які в черговий раз розкритикували візуальну складову The Lord of the Rings: Gollum. Один з коментаторів написав, що ця гра змушує "відчути себе Голлумом".

The Lord of the Rings: Gollum — центральні подробиці

Сюжет гри присвячений раніше невідомій главі історії Голума. Користувачі побачать, як він був рабом в Барад-дурі і гостював у ельфів Лихолісся. А основна ціль протагоніста — знову заволодіти Єдиним Перснем.

При проходженні користувачам знадобиться приймати рішення, схиляючись до однієї з особистостей головного героя — злісного Голума або доброго Смеагола.

Геймплей в проекті типовий для стелс-пригод: гравці будуть таємно долати локації, вивчати місцевість і вирішувати просторові головоломки.

The Lord of the Rings: Gollum вийде 25 травня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch.

Вас також можуть зацікавити новини: