Тепер для запуску потрібна як мінімум відеокарта RTX 3060.

Щось дивне діється з The Lord of the Rings: Gollum. Минулого тижня видавництво Nacon і студія Daedalic Entertainment опублікували системні вимоги гри. Мінімальні і рекомендовані параметри виявилися напрочуд високими, з урахуванням достатньо середньої графіки. Однак на цьому розробники не зупинилися. Нещодавно Daedalic підняла вимоги ще сильніше.

Зміни торкнулися тільки відеокарт. Тепер в мінімальних параметрах вказані RTX 3060 і RX 5700 XT з 8 Гбайт відеопам'яті. А в рекомендованих взагалі значаться RTX 4070 і RX 6800 XT. Тобто для запуску The Lord of the Rings: Gollum в 1440р з високими налаштуваннями і трасуванням променів, потрібен графічний процесор нового покоління.

Гравці в коментарях на профільних ресурсах дивуються від потужностей, які необхідні для запуску непоказного в графічному плані проєкту. Окремі користувачі вже пожартували, що під час проходження The Lord of the Rings: Gollum комп'ютер буде в реальному часі відливати Перстень влади.

Мінімальні вимоги (1080p, середні налаштування, без трасування променів)

ОС: Windows 10, 11 (64 біт);

процесор: Intel Core i7-4770K або AMD Ryzen 5 1600;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 або AMD Radeon RX 5700 XT (8 Гбайт);

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

DirectX: версії 11;

місце на диску: 45 Гбайт.

Рекомендовані вимоги (1440p, високі налаштування, з трасуванням променів)

ОС: Windows 10, 11 (64 біт);

процесор: Intel Core i3 - 6100 або AMD Ryzen 5 2600;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 (з DLSS в режимі "Якість") AMD Radeon RX 6800 XT (16 Гбайт);

оперативна пам'ять: 32 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 45 Гбайт.

The Lord of the Rings: Gollum — центральні подробиці

Сюжет гри присвячений раніше невідомій главі історії Голума. Користувачі побачать, як він був рабом в Барад-дурі і гостював у ельфів Лихолісся. А основна ціль протагоніста — знову заволодіти Єдиним Перснем.

При проходженні користувачам знадобиться приймати рішення, схиляючись до однієї з особистостей головного героя — злісного Голума або доброго Смеагола.

Геймплей в проекті типовий для стелс-пригод: гравці будуть таємно долати локації, вивчати місцевість і вирішувати просторові головоломки.

The Lord of the Rings: Gollum вийде 25 травня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch.

