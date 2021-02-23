З 1 по 31 березня цього року всі власники консолей PlayStation отримають безкоштовно останню на сьогодні частину платформера Ratchet & Clank. Роздача пройде в рамках акції PlayAtHome, яку Sony почала ще навесні минулого року.
Про це повідомив президент і генеральний директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.
"Останні 12 місяців були непростими. І ми всі сподіваємось, що незабаром ми почнемо бачити проблиски світла в кінці цього довгого тунелю COVID-19 завдяки невтомній роботі медичної спільноти та людей у всьому світі. Тож у ці історичні часи команда PlayStation хотіла подякувати спільноті, віддавши щось натомість", – заявив Джим Райан.
Нагадаємо, що минулої весни в межах акції PlayAtHome компанія роздавала безкоштовно збірку Uncharted: The Nathan Drake Collection та пригодницьку гру Journey.
Трейлер Ratchet & Clank
Детальніше про Ratchet & Clank
- Ratchet & Clank – це пригодницький платформер від творців Marvel's Spider-Man, студії Insomniac Games.
- Сюжет розповідає про Ретчета, одного з останніх представників раси Ломбаксів, і веселого робота Кланка. Однією з головних особливостей гри є великий арсенал різноманітної зброї та гаджетів у персонажів.
- Наступна частина Ratchet & Clank з підзаголовком Rift Apart вийде 11 червня на PlayStation 5.