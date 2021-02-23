Всі бажаючі зможуть забрати веселий платформер до 31 березня.

З 1 по 31 березня цього року всі власники консолей PlayStation отримають безкоштовно останню на сьогодні частину платформера Ratchet & Clank. Роздача пройде в рамках акції PlayAtHome, яку Sony почала ще навесні минулого року.

Про це повідомив президент і генеральний директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.

"Останні 12 місяців були непростими. І ми всі сподіваємось, що незабаром ми почнемо бачити проблиски світла в кінці цього довгого тунелю COVID-19 завдяки невтомній роботі медичної спільноти та людей у всьому світі. Тож у ці історичні часи команда PlayStation хотіла подякувати спільноті, віддавши щось натомість", – заявив Джим Райан.

Нагадаємо, що минулої весни в межах акції PlayAtHome компанія роздавала безкоштовно збірку Uncharted: The Nathan Drake Collection та пригодницьку гру Journey.

Трейлер Ratchet & Clank

Детальніше про Ratchet & Clank

Ratchet & Clank – це пригодницький платформер від творців Marvel's Spider-Man, студії Insomniac Games.

Сюжет розповідає про Ретчета, одного з останніх представників раси Ломбаксів, і веселого робота Кланка. Однією з головних особливостей гри є великий арсенал різноманітної зброї та гаджетів у персонажів.

Наступна частина Ratchet & Clank з підзаголовком Rift Apart вийде 11 червня на PlayStation 5.

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Автор: Сергій Коршунов