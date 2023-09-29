Уривок з відомої поеми великого українського письменника перегукується з сьогоднішніми подіями.

Доповнення Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 вийшло зовсім недавно, а українські геймери вже змогли знайти одну цікаву пасхалку. У DLC є уривок зі знаменитої поеми українського поета Тараса Шевченка "Кавказ".

В одній з локацій Псарні – нового району в доповненні – можна знайти чіп з уривком з поеми. Показово, що це не адаптація контенту від наших локалізаторів – ці ж рядки є і в інших перекладах, тому це скоріше пасхалка від самих поляків.

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Користувач, який знайшов "пасхалку", поділився точною локацією, де можна власноруч знайти красномовний уривок з відомої поеми великого українського письменника.

Нагадаємо, що поема "Кавказ" була написана в 1845 році. У ньому Шевченко засуджує війну Російської імперії проти народів Кавказу. Як видно, проходять століття і нічого не змінюється, агресивне утворення під назвою "росія" продовжує нести смерть.

Слід зазначити, що в дебютному трейлері до другого S.T.A.L.K.E.R. також знайшли вірші Тараса Шевченка – а точніше. уривок з поеми "Катерина".

Нагадаємо, що разом з українським перекладом до Кіберпанку додали багато нового контенту, в тому числі DLC "Ілюзія Свободи". Доповнення відкриває в Cyberpunk 2077 ще один, абсолютно новий район, на території якого буде розвиватися сюжет.

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