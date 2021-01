Величезні знижки отримали трилогія Uncharted, Spyro, дві частини шутера Metro та інші оновлені ігри.

У PlayStation Store стартував розпродаж ретро і ремастерів культових ігор. Цього разу за знижками віддають цілі ігрові серії, наприклад, бандл з двох частин франшизи Batman: Arkham. А збірку Metro Redux, куди увійшли дві оновлені частини знаменитого українського шутера можна забрати за знижкою у 80%.

Розпродаж в PS Store триватиме до 11 лютого. УНІАН зробив добірку найцікавіших пропозицій.

Tomb Raider: Definitive Edition – 97 грн (знижка 85%);

Metro Redux – 189 грн (знижка 80%);

Shadow of the Colossus – 383 грн (знижка 68%);

Gravity Rush Remastered – 329 грн (знижка 67%);

Beyond: Two Souls – 313 грн (знижка 67%);

Heavy Rain – 329 грн (знижка 67%);

Batman: Return to Arkham – 599 грн (знижка 60%);

Resident Evil Raccoon City Edition – 879 грн (знижка 60%);

Spyro Reignited Trilogy – 459 грн (знижка 60%);

Assassin's Creed: Rogue Remastered – 239 грн (знижка 60%);

Crash Team Racing Nitro-Fueled – 459 грн (знижка 60%);

Uncharted: The Nathan Drake Collection – 324 грн (знижка 50%);

Devil May Cry HD Collection – 474 грн (знижка 50%);

Ratchet & Clank – 324 грн (знижка 50%);

God of War 3 – 324 грн (знижка 50%);

MediEvil – 399 грн (знижка 50%);

Patapon Remastered – 244 грн (знижка 50%).

З повним списком ігор та комплектів можна ознайомитися на сторінці розпродажу.

Нагадаємо, що до 2 лютого передплатники PS Plus можуть отримати безкоштовно заключну частину пригодницького блокбастера про Лару Крофт –Shadow of the Tomb Raider, а також RPG під назвою GreedFall. А власники PlayStation 5 за підпискою отримають додаткову гру – Maneater та бонус з 20 найкращих хітів з PS4 завдяки PlayStation Plus Collection.

Вже 5 лютого передплатники PS Plus на PlayStation 5 отримають безкоштовно нову гру – бойову гоночну аркаду Destruction AllStars.

Автор: Сергій Коршунов