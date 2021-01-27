У PlayStation Store стартував розпродаж ретро і ремастерів культових ігор. Цього разу за знижками віддають цілі ігрові серії, наприклад, бандл з двох частин франшизи Batman: Arkham. А збірку Metro Redux, куди увійшли дві оновлені частини знаменитого українського шутера можна забрати за знижкою у 80%.
Розпродаж в PS Store триватиме до 11 лютого. УНІАН зробив добірку найцікавіших пропозицій.
- Tomb Raider: Definitive Edition – 97 грн (знижка 85%);
- Metro Redux – 189 грн (знижка 80%);
- Shadow of the Colossus – 383 грн (знижка 68%);
- Gravity Rush Remastered – 329 грн (знижка 67%);
- Beyond: Two Souls – 313 грн (знижка 67%);
- Heavy Rain – 329 грн (знижка 67%);
- Batman: Return to Arkham – 599 грн (знижка 60%);
- Resident Evil Raccoon City Edition – 879 грн (знижка 60%);
- Spyro Reignited Trilogy – 459 грн (знижка 60%);
- Assassin's Creed: Rogue Remastered – 239 грн (знижка 60%);
- Crash Team Racing Nitro-Fueled – 459 грн (знижка 60%);
- Uncharted: The Nathan Drake Collection – 324 грн (знижка 50%);
- Devil May Cry HD Collection – 474 грн (знижка 50%);
- Ratchet & Clank – 324 грн (знижка 50%);
- God of War 3 – 324 грн (знижка 50%);
- MediEvil – 399 грн (знижка 50%);
- Patapon Remastered – 244 грн (знижка 50%).
З повним списком ігор та комплектів можна ознайомитися на сторінці розпродажу.
Нагадаємо, що до 2 лютого передплатники PS Plus можуть отримати безкоштовно заключну частину пригодницького блокбастера про Лару Крофт –Shadow of the Tomb Raider, а також RPG під назвою GreedFall. А власники PlayStation 5 за підпискою отримають додаткову гру – Maneater та бонус з 20 найкращих хітів з PS4 завдяки PlayStation Plus Collection.
Вже 5 лютого передплатники PS Plus на PlayStation 5 отримають безкоштовно нову гру – бойову гоночну аркаду Destruction AllStars.