У безкоштовну добірку потрапили аркада Lego Batman, цифрова настолка Armello, а також стратегії Tropico 4 та Dungeons 3.

Microsoft оголосила травневу добірку безкоштовних ігор для передплатників сервісу Live Gold на консолях Xbox One та Xbox Series X/S.

Як повідомила компанія в блозі Xbox, передплатники отримають чотири гри:

Lego Batman – з 1 по 15 травня;

Armello – з 1 по 31 травня;

Tropico 4 – з 16 по 31 травня;

Dungeons 3 – з 16 травня по 15 червня.

Трейлер Lego Batman

У пригодницькій грі Lego Batman суперлиходії Джокер, Загадник та Пінгвін влаштовують втечу з лікарні Аркхем взявши з собою помічників. Бетмену та іншим героям Готема належить зловити злочинців. Гра цікава тим, що тут можна грати не лише за хороших, але й за негативних персонажів.

Трейлер Armello

Armello – це цифрова рольова настільна гра, дії якої розгортаються у фентезійному світі з антропоморфними тваринами.

Трейлер Tropico 4

Четверта частина економічної стратегії, де гравцеві належить стати диктатором острівної держави Тропіко. У ролі Ель Президенті потрібно займатися дипломатією, розвивати армію, економіку, упорядковувати міста і розбиратися з ворожими шпигунами.

Трейлер Dungeons 3

Dungeons 3 поєднує жанри симулятора будівництва підземель зі стратегією в реальному часі. Гравець в ролі лорда підземель повинен керувати своїм королівством, захищаючись від героїв зі світу нагорі. Для цього потрібно зібрати різну нечисть і об'єднати її в свою армію. А в самих підземеллях можна розставляти пастки, щоб хоробрим воїнам зі світу нагорі було складно геройствувати у підземеллях.

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Автор: Сергій Коршунов