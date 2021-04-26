Microsoft оголосила травневу добірку безкоштовних ігор для передплатників сервісу Live Gold на консолях Xbox One та Xbox Series X/S.
Як повідомила компанія в блозі Xbox, передплатники отримають чотири гри:
- Lego Batman – з 1 по 15 травня;
- Armello – з 1 по 31 травня;
- Tropico 4 – з 16 по 31 травня;
- Dungeons 3 – з 16 травня по 15 червня.
Трейлер Lego Batman
У пригодницькій грі Lego Batman суперлиходії Джокер, Загадник та Пінгвін влаштовують втечу з лікарні Аркхем взявши з собою помічників. Бетмену та іншим героям Готема належить зловити злочинців. Гра цікава тим, що тут можна грати не лише за хороших, але й за негативних персонажів.
Трейлер Armello
Armello – це цифрова рольова настільна гра, дії якої розгортаються у фентезійному світі з антропоморфними тваринами.
Трейлер Tropico 4
Четверта частина економічної стратегії, де гравцеві належить стати диктатором острівної держави Тропіко. У ролі Ель Президенті потрібно займатися дипломатією, розвивати армію, економіку, упорядковувати міста і розбиратися з ворожими шпигунами.
Трейлер Dungeons 3
Dungeons 3 поєднує жанри симулятора будівництва підземель зі стратегією в реальному часі. Гравець в ролі лорда підземель повинен керувати своїм королівством, захищаючись від героїв зі світу нагорі. Для цього потрібно зібрати різну нечисть і об'єднати її в свою армію. А в самих підземеллях можна розставляти пастки, щоб хоробрим воїнам зі світу нагорі було складно геройствувати у підземеллях.