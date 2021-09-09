Всі бажаючі можуть забрати Sheltered до 16 вересня.

В магазині цифрової дистрибуції Epic Games Store стартувала чергова щотижнева роздача ігор. З 9 по 16 вересня всі бажаючі можуть забрати симулятор виживання Sheltered.

Отримати гру безкоштовно можна на спеціальній сторінці в EGS.

Трейлер Sheltered

Sheltered розповідає про сім'ю, яка намагається вижити після ядерної війни. Гравцеві належить керувати родичами, облаштовувати притулок, захищатися від ворогів, наймати помічників, посилати когось із сім'ї на розвідку, пошук цінних матеріалів та ресурсів.

Гра вийшла у 2016 році та отримала в загалом позитивні відгуки.

Нагадаємо, що раніше в Epic Games Store віддавали безкоштовно платформер Yoku's Island Express, пригодницький стелс-екшен A Plague Tale: Innocence, залізничний симулятор Train Sim World та інші ігри. Через тиждень в роздачу від EGS потрапить суміш платформера та файтинга Speed Brawl, а також стратегія Tharsis.

Автор: Сергій Коршунов