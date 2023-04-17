Геральт став дуже яскравим.

У релізному варіанті версії The Witcher 3: Wild Hunt для консолей поточного покоління вистачало помилок. CD Projekt RED постаралася виправити їх за допомогою оновлень, але деякі недоліки залишилися. Нещодавно користувачі виявили дивний баг, який перефарбовує волосся.

Знахідкою поділився відвідувач форуму Reddit під псевдонімом SourceScope. Він опублікував зображення з Геральтом і Весеміром зі вступної частини "Відьмака 3". На картинці бороди і волосся героїв перефарбувалися в вогненно-рудий колір, ще й з характерним відтінком. Створюється відчуття, немов вони випромінюють світло.

Чому з'явилася проблема, точно невідомо. SourceScope вважає, що баг виник через включену технологію трасування променів. Однак помилка могла стати результатом неправильної взаємодії світла з окремими пасмами волосся.

Відео дня

Оновлена версія The Witcher 3: Wild Hunt: основна інформація

Більшість поліпшень в некстген-патчі торкнулися графіки і загальної зручності. CDPR додала перемикання між режимами "продуктивність" і "якість", дозволила міняти камеру, реалізувала трасування променів, створила фоторежим і так далі.

Що стосується свіжого контенту, то він присвячений серіалу "Відьмак" від Netflix. З'явилася броня для Геральта з Рівії і завдання.

Оновлена версія The Witcher 3: Wild Hunt вийшла 15 грудня на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. всі власники гри отримали її безкоштовно.

Вас також можуть зацікавити новини: