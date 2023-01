Грибкові спори не підходять для правдоподібності світу, показаного в серіалі.

В ігровій серії The Last of Us вірус поширюється через грибкові спори. Останні розташовані в темних місцях — найчастіше приміщеннях, куди не проникає сонячне світло. Люди вдихають ці частинки і заражаються кордицепсною церебральною інфекцією. Ось чому в іграх персонажі надягають протигази поруч із спорами. Однак для серіалу The Last of Us цей спосіб поширення вірусу не підійшов, так як він порушує правдоподібність світу.

Шоураннер картини Крейг Мазін в інтерв'ю Comicbook заявив: "Очевидно, що є деякі важливі речі, які ми, звісно ж, збережемо, але є і проблеми, пов'язані з переходом від гри до серіалу, які довелося враховувати. Наприклад, такі дрібниці, як спори. У грі є такі моменти, коли ви стикаєтеся зі спорами і вам потрібно вдягнути протигаз. У світі, який ми створюємо, якби ми помістили спори в повітря, було б абсолютно очевидно, що вони поширилися б усюди, і всім довелося б постійно носити маски, і, ймовірно, на той момент усі були б повністю заражені".

За словами Мазіна, команда кинула собі виклик і придумала новий спосіб поширення вірусу. Який саме, шоуренер не сказав. Він обійшовся лише туманною фразою "ми просто з'єдналися з душею і духом гри".

Серіал The Last of Us — сюжет і актори

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби.

Ролі Джоела і його супутниці виконають Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".

Шоуранером екранізації виступив Крейг Мейзін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки шоу проходять в Канаді. HBO планує витратити на виробництво першого сезону картини $200 мільйонів.

Перша серія шоу вийде 15 січня на HBO Max.

