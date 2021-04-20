Компанія прислухалася до фанатів і продовжить підтримку PS Store на старих пристроях.

Sony не припинятиме підтримку PlayStation 3 та PS Vita, і залишить можливість купувати ігри в цифрових магазинах на цих консолях.

Про це президент і виконавчий директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан повідомив у блозі PlayStation.

"Ми помітили, що багато хто з вас хотіли б продовжувати купувати класичні ігри для PS3 та PS Vita у найближчому майбутньому, тому я радий, що ми змогли знайти рішення,яке дозволить нам продовжити підтримку функцій покупки", – Джим Райан.

Про своє рішення закрити доступ до цифрових магазинів на старих консолях PlayStation 3 та PS Vita, компанія повідомила минулого місяця. Це означало, що користувачі даних пристроїв позбулися б можливості купувати ігри в PS Store.

В Sony пояснювали, що забезпечення підтримки комерційних функцій на старих приставках супроводжується безліччю труднощів, і вони хотіли б зосередити ресурси на нових консолях. Але громадськість висловила своє невдоволення таким рішенням. Знайшлися навіть розробники, які все ще роблять ігри для PS Vita – виробництво цієї портативної приставки Sony припинила ще три роки тому.

Своєю чергою журналісти видання VideoGamesChronicle підрахували, що у разі припинення підтримки PS Vita, PS3 та PSP з їх цифрових магазинів пропаде близько 2,2 тисячі ігор.

Користувачів також не заспокоїв той факт, що куплені раніше тайтли можна буде завантажити з бібліотеки.

В результаті компанія здалася під натиском критики.

Втім, компанія все ж вирішила прибрати можливість покупки ігор в цифровому магазині на консолі PSP. Ця функція буде відключена 2 липня 2021 року.

Нагадаємо, що PlayStation 3 вийшла в 2006 році та розійшлася тиражем у 87 мільйонів пристроїв. До 2021 року компанія випустила два нових покоління стаціонарних консолей – PS4 у 2013 році та PS5 у 2020-му.

PlayStation Portable або PSP випустили у 2004 році, а PS Vita вийшла у 2011-му. Після цього Sony прийняла рішення піти з ринку портативних приставок.

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Автор: Сергій Коршунов