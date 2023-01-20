У Steam почалася низка розпродажів на честь Місячного Нового року / фото Valve

У сервісі Steam триває низка масштабних розпродажів. Нещодавно в магазині закінчилися зимові знижки на честь Нового року, а зараз стартувала нова серія акцій. Всі вони присвячені Місячному Новому року.

Розпродажі у переважній більшості випадків триватимуть до 2 лютого, хоча окремі знижки діють лише кілька днів. В рамках акцій представлені ігри від безлічі відомих компаній — Electronic Arts, Rockstar Games, Bandai Namco, Capcom та інших. Саме тому подешевшали як хіти, так і окремі новинки. Сюди відносяться Red Dead Redemption 2, It Takes Two, А Plague Tale: Requiem, Resident Evil Village і ще десятки гідних проектів.

Кращі пропозиції на розпродажах в Steam

  • Grand Theft Auto V — 314 гривень;
  • Cyberpunk 2077 — 449 гривень;
  • Forza Horizon 5 — 779 гривень;
  • Persona 5 Royal — 1259 гривень;
  • Horizon Zero Dawn Complete Edition — 329 гривень;
  • Red Dead Redemption 2 — 296 гривень;
  • It Takes Two — 369 гривень;
  • A Plague Tale: Requiem — 594 гривні;
  • Battlefield V — 129 гривень;
  • Kena: Bridge of Spirits — 239 гривень;
  • Devil May Cry 5 — 247 гривень;
  • Need for Speed Unbound — 849 гривень;
  • Monster Hunter: World — 499 гривень;
  • Total War: Three Kingdoms — 322 гривні;
  • Disco Elysium — The Final Cut — 119 гривень;
  • Battlefield 2042 — 494 гривні;
  • Yakuza: Like a Dragon — 279 гривень;
  • Tales of Arise — 359 гривень;
  • Mass Effect Legendary Edition — 374 гривні;
  • Kingdom Come: Deliverance — 94 гривні;
  • Death Stranding Director's Cut — 719 гривень.

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