У сервісі Steam триває низка масштабних розпродажів. Нещодавно в магазині закінчилися зимові знижки на честь Нового року, а зараз стартувала нова серія акцій. Всі вони присвячені Місячному Новому року.
Розпродажі у переважній більшості випадків триватимуть до 2 лютого, хоча окремі знижки діють лише кілька днів. В рамках акцій представлені ігри від безлічі відомих компаній — Electronic Arts, Rockstar Games, Bandai Namco, Capcom та інших. Саме тому подешевшали як хіти, так і окремі новинки. Сюди відносяться Red Dead Redemption 2, It Takes Two, А Plague Tale: Requiem, Resident Evil Village і ще десятки гідних проектів.
Кращі пропозиції на розпродажах в Steam
- Grand Theft Auto V — 314 гривень;
- Cyberpunk 2077 — 449 гривень;
- Forza Horizon 5 — 779 гривень;
- Persona 5 Royal — 1259 гривень;
- Horizon Zero Dawn Complete Edition — 329 гривень;
- Red Dead Redemption 2 — 296 гривень;
- It Takes Two — 369 гривень;
- A Plague Tale: Requiem — 594 гривні;
- Battlefield V — 129 гривень;
- Kena: Bridge of Spirits — 239 гривень;
- Devil May Cry 5 — 247 гривень;
- Need for Speed Unbound — 849 гривень;
- Monster Hunter: World — 499 гривень;
- Total War: Three Kingdoms — 322 гривні;
- Disco Elysium — The Final Cut — 119 гривень;
- Battlefield 2042 — 494 гривні;
- Yakuza: Like a Dragon — 279 гривень;
- Tales of Arise — 359 гривень;
- Mass Effect Legendary Edition — 374 гривні;
- Kingdom Come: Deliverance — 94 гривні;
- Death Stranding Director's Cut — 719 гривень.